Выплаты Украине из замороженных активов РФ не являются замещением репараций: детали

США приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими активами. Такие же решения приняли ЕС и Великобритания. Почему выплаты Украине из замороженных активов России не являются замещением репараций – объяснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Белый дом намерен направить одну часть этой суммы на военную, а другую – на финансовую помощь Украине. 20 млрд долларов от США является составной частью кредита в 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, согласованного странами G7 еще летом 2024 года.

Также 23 октября Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита в размере до 35 млрд евро, который также будет составной частью кредита от G7.

"Киев отмечает, что кредит в 50 млрд долларов от G7 не является замещением репараций, которые РФ будет обязана уплатить Украине за нанесенный ущерб.

Общий объем российских активов за рубежом, замороженных после начала полномасштабного вторжения, составляет около 300 млрд. долларов.

Использование этих активов в пользу Украины – это историческая возможность вынудить государство-террориста заплатить за свой террор", – отмечают в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украина получит десятки миллиардов за счет замороженных российских активов

На этой неделе Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о предоставлении Украине финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает портал "Комментарии".

В целом, Украина получит около 50 млрд долларов от G7 и ЕС, и эти средства должны быть доступны уже в этом году.

"Российские деньги фактически будут направлены на поддержку Украины. Для финансирования наших важнейших потребностей в обороне, восстановлении, поддержке наших людей.

Это промежуточный результат, потому что Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех замороженных российских средств. Российские деньги должны быть полностью конфискованы на восстановление нашего государства", – подчеркнул Шмыгаль.

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