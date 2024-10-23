Взлетит ли курс гривны в космос: МВФ изменил прогноз для Украины до 2029 года

Как передает портал "Комментарии", Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Отметки в 50 гривен доллар достигнет в 2028 году, то есть, на год позже, чем финансисты прогнозировали ранее.

Курс гривны. Фото из открытых источников

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ, курс доллара составит: 2024 год – 41 гривня за доллар; 2025 год – 45 грн/долл.; 2026 год – 46,8 грн/долл.; 2027 год – 48,6 грн/долл.; 2028 год – 50,2 грн/долл.; 2029 год – 51,7 грн/долл.

Апрельский прогноз Фонда был более пессимистичен для гривни. Согласно предыдущим данным, доллар достиг бы отметки в 50 гривень уже в 2027 год, то есть на год раньше.

Ранее в Украине прогнозировали следующий курс доллара: 2024 год – 41 гривня за доллар; 2025 год – 45,8 грн/долл.; 2026 год – 48,6 грн/долл.; 2027 год – 50,4 грн/долл.; 2028 год – 52,1 грн/долл.; 2029 год – 54,1 грн/долл.

Читайте также на портале "Комментарии" — Национальный банк Украины чуть больше года назад отказался от фиксированного официального курса гривны к доллару. В итоге, после того, как национальную валюту отпустили фактически в "свободное плавание" доллар подорожал относительно гривны почти на 13%. Глава НБУ Андрей Пышный у себя в Facebook объяснил, почему так произошло.

Глава НБУ признал, что далеко не все украинцы с пониманием отнесутся к такому стремительному росту доллара. Ведь по итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. А официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%.

По словам Пышного, это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте"), смягчение монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком, что было критически важно для бизнеса и стимулирования экономической активности.



