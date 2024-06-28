За здоровье придется платить больше: цены на лекарства стремительно растут

За первые пять месяцев 2024 г. в Украине значительно выросли цены на медицинские товары, хотя количество проданных упаковок уменьшилось. Общий доход от продаж лекарств и других аптечных товаров увеличился на 13,87% и достиг 80,16 млрд грн, но количество проданных единиц снизилось на 4,2% и составило 491,36 млн. грн.

Аптечные продажи в Украине за 5 мес. выросли почти на 14%

Средняя цена аптечных товаров составляет теперь 163,14 грн. за единицу, что на 18,86% выше, чем в прошлом году. В частности, цены на лекарства выросли до 181,73 грн за единицу, показывая рост на 19%.

Несмотря на всеобщее снижение физических объемов продаж, отдельные сегменты рынка показали значительный прирост. Так, аптечные продажи лечебной косметики выросли на 20,72% в денежном выражении, достигнув 2,04 млрд грн, а в натуральном измерении – на 10,87%, до 11,48 млн упаковок.

Также стало известно, что продажи БАДов увеличились на 20% в денежном выражении, составив 8,51 млрд грн, при этом количество проданных упаковок осталось почти неизменным, рост составил всего 0,97%.

Эти изменения на рынке могут указывать на то, что украинцы тратят больше денег на медицинские товары из-за роста цен, что может быть связано с изменениями в экономике и последствиями пандемии.

Читайте на портале "Комментарии" — Новые санкции от США привели к временному параличу торговли фруктами и овощами и росту цен на них в России. Как передает порт "Комментарии", об этом сообщают аналитики EastFruit.

Ранее "Комментарии" писали, что настоящая обеспокоенность среди поклонников шоколада вызывает стремительный рост цен на этот деликатес по всему миру, и Украина, к сожалению, не исключение из этой печальной статистики.