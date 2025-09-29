Аренда квартиры "съедает" почти весь заработок: в каких городах самое дорогое жилье

В большинстве областных центров индекс доступности аренды ухудшился – аренда в некоторых городах "съедает" почти весь заработок.

Аренда. Иллюстративное фото

Самыми дорогими для арендаторов оказались областные центры на западе Украины. Киев только замыкает пятерку лидеров, пишет издание "РБК-Украина". По данным аналитиков, индекс доступности аренды в столице за полгода вырос на 7% и достиг 67%.

"Это означает, что аренда однокомнатной квартиры занимает две трети средней зарплаты киевлян", — пишет издание.

Однако, это лишь пятое место – гораздо дороже жилье:

в Ужгороде — стоимость аренды достигает 84% средней зарплаты,

в Луцке – показатель 73%

в Ивано-Франковске — 72%,

во Львове – 70%.

Самые дешевые для аренды восточные и южные регионы. Так, 18% от средней зарплаты стоит аренда в Харькове, 27% – в Запорожье и 31% – в Николаеве.

При этом больше всего индекс вырос в Одессе (16%).

По официальной статистике, как пишет издание, в среднем по Украине на аренду 1-комнатной квартиры тратится до 30% зарплаты.

Меньше всего — в прифронтовых регионах:

Херсонской (13,8%);

Запорожской (15,1%);

Николаевской (16,7%);

Харьковской (18%).

Больше всего в:

Закарпатской (53,6%);

Черновицкой (46,8%);

Львовской (45,6%);

Ровенской и Хмельницкой (45,2%);

Ивано-Франковской (40,8%).

В Киеве, по данным Госстата, на аренду уходит всего 24,1% средней зарплаты.

Отмечается, что Лун в расчетах опирается на цены в новых объявлениях и зарплатных данных по work. А Госстат учитывает только легальные договоры аренды и данные по всем областям, а не только по областным центрам. Так объясняют разницу в аналитике.

