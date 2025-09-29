logo

Главная Новости Финансы 2025 Аренда квартиры "съедает" почти весь заработок: в каких городах самое дорогое жилье
commentss НОВОСТИ Все новости

Аренда квартиры "съедает" почти весь заработок: в каких городах самое дорогое жилье

Индекс доступности аренды жилья: Киев даже не в тройке

29 сентября 2025, 14:30
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В большинстве областных центров индекс доступности аренды ухудшился – аренда в некоторых городах "съедает" почти весь заработок.

Аренда квартиры "съедает" почти весь заработок: в каких городах самое дорогое жилье

Аренда. Иллюстративное фото

Самыми дорогими для арендаторов оказались областные центры на западе Украины. Киев только замыкает пятерку лидеров, пишет издание "РБК-Украина". По данным аналитиков, индекс доступности аренды в столице за полгода вырос на 7% и достиг 67%.

"Это означает, что аренда однокомнатной квартиры занимает две трети средней зарплаты киевлян", — пишет издание.

Однако, это лишь пятое место – гораздо дороже жилье:

  • в Ужгороде — стоимость аренды достигает 84% средней зарплаты,

  • в Луцке – показатель 73%

  • в Ивано-Франковске — 72%,

  • во Львове – 70%.

Самые дешевые для аренды восточные и южные регионы. Так, 18% от средней зарплаты стоит аренда в Харькове, 27% – в Запорожье и 31% – в Николаеве.

При этом больше всего индекс вырос в Одессе (16%).

По официальной статистике, как пишет издание, в среднем по Украине на аренду 1-комнатной квартиры тратится до 30% зарплаты.

Меньше всего — в прифронтовых регионах:

  • Херсонской (13,8%);

  • Запорожской (15,1%);

  • Николаевской (16,7%);

  • Харьковской (18%).

Больше всего в:

  • Закарпатской (53,6%);

  • Черновицкой (46,8%);

  • Львовской (45,6%);

  • Ровенской и Хмельницкой (45,2%);

  • Ивано-Франковской (40,8%).

В Киеве, по данным Госстата, на аренду уходит всего 24,1% средней зарплаты.

Отмечается, что Лун в расчетах опирается на цены в новых объявлениях и зарплатных данных по work. А Госстат учитывает только легальные договоры аренды и данные по всем областям, а не только по областным центрам. Так объясняют разницу в аналитике.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что стоимость аренды квартир в Украине уступает ценам в Польше.




Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/orenda-zhitla-de-tsini-naybilshe-b-yut-gamantsyah-1758810581.html
