Аренда квартиры "съедает" почти весь заработок: в каких городах самое дорогое жилье

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В большинстве областных центров индекс доступности аренды ухудшился – аренда в некоторых городах "съедает" почти весь заработок.
Аренда. Иллюстративное фото
Самыми дорогими для арендаторов оказались областные центры на западе Украины. Киев только замыкает пятерку лидеров, пишет издание "РБК-Украина". По данным аналитиков, индекс доступности аренды в столице за полгода вырос на 7% и достиг 67%.
Однако, это лишь пятое место – гораздо дороже жилье:
в Ужгороде — стоимость аренды достигает 84% средней зарплаты,
в Луцке – показатель 73%
в Ивано-Франковске — 72%,
во Львове – 70%.
Самые дешевые для аренды восточные и южные регионы. Так, 18% от средней зарплаты стоит аренда в Харькове, 27% – в Запорожье и 31% – в Николаеве.
При этом больше всего индекс вырос в Одессе (16%).
По официальной статистике, как пишет издание, в среднем по Украине на аренду 1-комнатной квартиры тратится до 30% зарплаты.
Меньше всего — в прифронтовых регионах:
Херсонской (13,8%);
Запорожской (15,1%);
Николаевской (16,7%);
Харьковской (18%).
Больше всего в:
Закарпатской (53,6%);
Черновицкой (46,8%);
Львовской (45,6%);
Ровенской и Хмельницкой (45,2%);
Ивано-Франковской (40,8%).
В Киеве, по данным Госстата, на аренду уходит всего 24,1% средней зарплаты.
Отмечается, что Лун в расчетах опирается на цены в новых объявлениях и зарплатных данных по work. А Госстат учитывает только легальные договоры аренды и данные по всем областям, а не только по областным центрам. Так объясняют разницу в аналитике.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что стоимость аренды квартир в Украине уступает ценам в Польше.