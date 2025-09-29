logo_ukra

Оренда квартири "з'їдає" майже весь заробіток: в яких містах найдорожче житло
Оренда квартири “з'їдає” майже весь заробіток: в яких містах найдорожче житло

Індекс доступності оренди житла: Київ навіть не в трійці

29 вересня 2025, 14:30
Автор:
Кречмаровская Наталия

У більшості обласних центрів індекс доступності оренди погіршився — оренда у деяких містах “з'їдає” майже весь заробіток. 

Оренда квартири “з'їдає” майже весь заробіток: в яких містах найдорожче житло

Найдорожчими для орендарів виявилися обласні центри на заході України. Київ лише замикає п'ятірку лідерів, пише видання “РБК-Україна”. За даними аналітиків, індекс доступності оренди у столиці за пів року зріс на 7% і досяг 67%. 

“Це означає, що оренда однокімнатної квартири забирає дві третини середньої зарплати киян”, — пише видання. 

Однак, це лише п'яте місце — значно дорожче житло: 

  • в Ужгороді — вартість оренди сягає 84% середньої зарплати,

  • у Луцьку — показник 73%

  • в Івано-Франківську — 72%, 

  • у Львові — 70%.

Найдешевші для оренди східні та південні регіони. Так, 18% від середньої зарплати коштує оренда у Харкові, 27% — у Запоріжжі та 31% — у Миколаєві. 

При цьому найбільше індекс зріс в Одесі (16%).

За офіційною статистикою, як пише видання, в середньому по Україні на оренду 1-кімнатної квартири витрачається до 30% зарплати.

Найменше — у прифронтових регіонах:

  • Херсонській (13,8%);

  • Запорізькій (15,1%);

  • Миколаївській (16,7%);

  • Харківській (18%).

Найбільше у:

  • Закарпатській (53,6%);

  • Чернівецькій (46,8%);

  • Львівській (45,6%);

  • Рівненській і Хмельницькій (45,2%);

  • Івано-Франківській (40,8%).

У Києві, за даними Держстату, на оренду йде лише 24,1% середньої зарплати.

Зазначається, що Лун в розрахунках спирається на ціни в нових оголошеннях та зарплатних даних з work. А Держстат враховує лише легальні договори оренди й дані по всіх областях, а не лише по обласних центрах. Так пояснюють різницю в аналітиці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вартість оренди квартир в Україні поступається цінам у Польщі. 




