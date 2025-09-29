Оренда квартири “з'їдає” майже весь заробіток: в яких містах найдорожче житло

Рубрики
У більшості обласних центрів індекс доступності оренди погіршився — оренда у деяких містах “з'їдає” майже весь заробіток.
Найдорожчими для орендарів виявилися обласні центри на заході України. Київ лише замикає п'ятірку лідерів, пише видання “РБК-Україна”. За даними аналітиків, індекс доступності оренди у столиці за пів року зріс на 7% і досяг 67%.
Однак, це лише п'яте місце — значно дорожче житло:
в Ужгороді — вартість оренди сягає 84% середньої зарплати,
у Луцьку — показник 73%
в Івано-Франківську — 72%,
у Львові — 70%.
Найдешевші для оренди східні та південні регіони. Так, 18% від середньої зарплати коштує оренда у Харкові, 27% — у Запоріжжі та 31% — у Миколаєві.
При цьому найбільше індекс зріс в Одесі (16%).
За офіційною статистикою, як пише видання, в середньому по Україні на оренду 1-кімнатної квартири витрачається до 30% зарплати.
Найменше — у прифронтових регіонах:
Херсонській (13,8%);
Запорізькій (15,1%);
Миколаївській (16,7%);
Харківській (18%).
Найбільше у:
Закарпатській (53,6%);
Чернівецькій (46,8%);
Львівській (45,6%);
Рівненській і Хмельницькій (45,2%);
Івано-Франківській (40,8%).
У Києві, за даними Держстату, на оренду йде лише 24,1% середньої зарплати.
Зазначається, що Лун в розрахунках спирається на ціни в нових оголошеннях та зарплатних даних з work. А Держстат враховує лише легальні договори оренди й дані по всіх областях, а не лише по обласних центрах. Так пояснюють різницю в аналітиці.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вартість оренди квартир в Україні поступається цінам у Польщі.