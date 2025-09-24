Армия не в приоритете: на что власти планируют потратить миллиарды в условиях огромной бюджетной дыры

Рубрики
Кабинет Министров Украины рассчитал и представил государственный бюджет на 2026 год. Главную смету страны на следующий год критиковали неоднократно. Даже министры признают, что проблем в бюджете много.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, на что не хватит денег, а какие расходы для власти приоритетны.
По его словам, цифры говорят сами за себя:
– Минимальная зарплата вырастет на 647 грн. Это, по словам народного депутата, даже не компенсирует инфляцию, съедающую доходы людей.
– Минимальную пенсию планируют поднять на 234 грн. Это не поддержка, это – пренебрежение, подчеркнул политик. По его словам, минимальную пенсию нужно поднять вдвое – до 4722 грн и на это можно найти средства.
- Офис президента вместе с Государственным управлением делами, которое, в том числе, обслуживает деятельность ОП – 5 млрд. 250 млн. грн.
- телемарафон. Стабильно выделяется 1,5 млрд. грн. Но власть, по словам народного депутата, на следующий год придумала еще одну возможность для пиара под названием "стратегические коммуникации", и выделяет на это 4 млрд грн.
- Финансирование партий: почти 900 млн. грн., львиную долю которых получит президентская "Слуга народа", чтобы печатать свои газеты.
- Кабинет министров: 1,9 млрд грн на Секретариат и 13,5 млрд – на Хозяйственно-финансовый департамент.
