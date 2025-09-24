Армия не в приоритете: на что власти планируют потратить миллиарды в условиях огромной бюджетной дыры

Кабинет Министров Украины рассчитал и представил государственный бюджет на 2026 год. Главную смету страны на следующий год критиковали неоднократно. Даже министры признают, что проблем в бюджете много.

Деньги. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, на что не хватит денег, а какие расходы для власти приоритетны.

"Правительство представило проект бюджета на следующий год. И уже министр финансов признал: денег на армию снова не будет хватать. Как и в 2024-м, и в 2025-м. Дыра в бюджете и дальше будет расти. Но о себе власть не забывает. Напротив – придумала новые налоги для людей, чтобы обеспечить комфорт для Офиса президента и Кабмина”, – рассказал народный депутат.

По его словам, цифры говорят сами за себя:

– Минимальная зарплата вырастет на 647 грн. Это, по словам народного депутата, даже не компенсирует инфляцию, съедающую доходы людей.

– Минимальную пенсию планируют поднять на 234 грн. Это не поддержка, это – пренебрежение, подчеркнул политик. По его словам, минимальную пенсию нужно поднять вдвое – до 4722 грн и на это можно найти средства.

- Офис президента вместе с Государственным управлением делами, которое, в том числе, обслуживает деятельность ОП – 5 млрд. 250 млн. грн.

- телемарафон. Стабильно выделяется 1,5 млрд. грн. Но власть, по словам народного депутата, на следующий год придумала еще одну возможность для пиара под названием "стратегические коммуникации", и выделяет на это 4 млрд грн.

- Финансирование партий: почти 900 млн. грн., львиную долю которых получит президентская "Слуга народа", чтобы печатать свои газеты.

- Кабинет министров: 1,9 млрд грн на Секретариат и 13,5 млрд – на Хозяйственно-финансовый департамент.

"Откуда деньги? Из карманов украинцев! Ведь именно столько — 14 млрд грн — правительство планирует получить по новому налогу на продажу подержанных вещей через онлайн-платформы! Вот так выглядит "забота о людях" от Правительства", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты заявили о новом скандальном законопроекте.




