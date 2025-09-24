Армія не в пріоритеті: на що влада планує витратити мільярди в умовах величезної бюджетної діри

Кабінет міністрів України розрахував та представив державний бюджет на 2026 рік. Головний кошторис країни на наступний рік критикували неодноразово. Навіть міністри визнають, що проблем у бюджеті чимало.

Народний депутат України Дмитро Разумков розповів, на що не вистачить грошей, а які видатки для влади пріоритетні.

“Уряд представив проєкт бюджету на наступний рік. І вже міністр фінансів визнав: грошей на армію знову не вистачатиме. Як і в 2024-му, і в 2025-му. Діра в бюджеті і далі зростатиме. Але про себе влада не забуває. Навпаки — вигадала нові податки для людей, аби забезпечити комфорт для Офісу президента та Кабміну”, — розповів народний депутат.

За його словами, цифри говорять самі за себе:

- Мінімальна зарплата зросте на 647 грн. Це, за словами народного депутата, навіть не компенсує інфляцію, яка з’їдає доходи людей.

- Мінімальну пенсію планують підняти на 234 грн. Це не підтримка, це — зневага, наголосив політик. За його словами, мінімальну пенсію потрібно підняти вдвічі — до 4722 грн і на це можна знайти кошти.

- Офіс президента разом із Державним управлінням справами, яке, у тому числі, обслуговує діяльність ОП – 5 млрд 250 млн грн.

- Телемарафон. Стабільно виділяється 1,5 млрд грн. Але влада, за словами народного депутата, на наступний рік придумала ще одну можливість для піару під назвою “стратегічні комунікації”, і виділяє на це 4 млрд грн.

- Фінансування партій: майже 900 млн грн, левову частку яких отримає президентська “Слуга народу”, щоб друкувати свої газети.

- Кабінет міністрів: 1,9 млрд грн на Секретаріат і 13,5 млрд – на Господарсько-фінансовий департамент.

“Звідки гроші? З кишень українців! Бо саме стільки — 14 млрд грн — уряд планує отримати з нового податку на продаж вживаних речей через онлайн-платформи! Ось так виглядає “турбота про людей” від Уряду”, — зазначив народний депутат.

