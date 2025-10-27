logo

BTC/USD

115647

ETH/USD

4221.34

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Банки массово блокируют карты украинцев: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Банки массово блокируют карты украинцев: в чем причина

В украинских банках участились автоматические блокировки счетов клиентов из-за подозрительных транзакций и несоответствия финпрофилю

27 октября 2025, 13:51 comments1458
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские банки стали чаще блокировать счета клиентов из-за подозрительных финансовых операций, сообщает "Телеграф".

Банки массово блокируют карты украинцев: в чем причина

Блокировка карт в Украине

Среди основных причин – резкий рост доходов без подтверждения источника, регулярные переводы от разных лиц, которые могут свидетельствовать о неофициальной предпринимательской деятельности, а также подозрение в торговле криптовалютой.

Проблемы возникают и из-за частых крупных операций, снятия наличных или несоответствия финансовых действий профилю клиента.

В системах финмониторинга триггерами могут стать слова в назначении платежей: "за крипту", "обмен валют", "за товар" или "возврат долга", если перевод не осуществляется на счет ФЛП.

Блокировка происходит автоматически – без предупреждения, и владелец узнает о ней уже после остановки операций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что The New York Times выяснила, что анонимные $130 млн, направленные Пентагону для выплаты зарплат военным во время правительственного шатдауна, пожертвовал американский миллиардер Тимоти Меллон.

Меллон – наследник известной банкирской династии и железнодорожный магнат, внук бывшего министра финансов США Эндрю Меллона. До победы Дональда Трампа на выборах он не принадлежал к активным донорам Республиканской партии, однако в последние годы стал одним из ее крупнейших спонсоров, инвестировав сотни миллионов долларов в поддержку Трампа и его соратников.

По данным Forbes, состояние семьи Меллонов оценивается в $14,1 млрд, а собственный капитал бизнесмена — примерно в $1 млрд. В то же время сам Меллон отрицает это, заявляя, что "никогда не был и не будет миллиардером".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-27/5923999-banki-stali-chastishe-blokuvati-rakhunki-ukraintsiv-yaki-slova-u-priznachenni-platezhu-e-trigerami
Теги:

Новости

Все новости