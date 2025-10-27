Банки массово блокируют карты украинцев: в чем причина

Украинские банки стали чаще блокировать счета клиентов из-за подозрительных финансовых операций, сообщает "Телеграф".

Блокировка карт в Украине

Среди основных причин – резкий рост доходов без подтверждения источника, регулярные переводы от разных лиц, которые могут свидетельствовать о неофициальной предпринимательской деятельности, а также подозрение в торговле криптовалютой.

Проблемы возникают и из-за частых крупных операций, снятия наличных или несоответствия финансовых действий профилю клиента.

В системах финмониторинга триггерами могут стать слова в назначении платежей: "за крипту", "обмен валют", "за товар" или "возврат долга", если перевод не осуществляется на счет ФЛП.

Блокировка происходит автоматически – без предупреждения, и владелец узнает о ней уже после остановки операций.

