Банки масово блокують картки українців: у чому причина

Українські банки почали частіше блокувати рахунки клієнтів через підозрілі фінансові операції, повідомляє "Телеграф".

Блокування карт в Україні

Серед основних причин — різке зростання доходів без підтвердження джерела, регулярні перекази від різних осіб, що можуть свідчити про неофіційну підприємницьку діяльність, а також підозра у торгівлі криптовалютою.

Проблеми виникають і через часті великі операції, зняття готівки або невідповідність фінансових дій профілю клієнта.

У системах фінмоніторингу тригерами можуть стати слова у призначенні платежів: "за крипту", "обмін валют", "за товар" чи "повернення боргу", якщо переказ не здійснюється на рахунок ФОПа.

Блокування відбувається автоматично — без попередження, і власник дізнається про нього вже після зупинки операцій.

