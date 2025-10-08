Бешеная цифра: сколько Украина потратила средств на просмотр порно

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
По данным Экономической правды, с начала полномасштабного вторжения украинские правоохранительные органы потратили около 4,9 млн. гривен на экспертизы по делам, связанным с изготовлением и распространением порнографии. Эти средства уходят на оплату работы экспертов, которые обязаны просматривать фото- и видеоматериалы для подтверждения состава преступления.
Держава потратила бешеные деньги на просмотры порно
По информации Офиса генерального прокурора, только за январь-август 2025 года в Украине учитывалось 1464 уголовных производства по статье 301 Уголовного кодекса — "Изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов".
В то же время, до суда доходит лишь небольшая часть этих дел. С начала Великой войны украинские суды вынесли 247 приговоров по этой статье, в которых фигурировали 287 человек.
Большинство осужденных (около 150 человек) получили приговоры за распространение собственного контента, остальные — за распространение чужих материалов. Чаще всего сбыт происходил через специализированные сайты, вебкамеры или мессенджеры.
Поскольку каждое такое дело нуждается в экспертизе, специалисты должны просматривать десятки часов видео. Государство платит им за эту работу – в среднем 11,3 тыс. грн за одну экспертизу, но в пределах одного дела их может быть несколько.
В итоге общие расходы на подобные экспертизы с 2022 года составили почти 5 миллионов гривен. Впрочем, суды обычно возлагают эти расходы на осужденных, обязывая их компенсировать государству сумму, израсходованную на исследование материалов.
Например, в одном из решений суда указано, что эксперт за 33 часа просмотра видео получил 15 тысяч гривен — то есть примерно 500 грн в час.
Аналитики отмечают, что, несмотря на внешнюю “пикантность” темы, такая работа является необходимой частью уголовных расследований, ведь без официальной экспертизы невозможно определить, действительно ли материалы принадлежат к порнографическим.