Головна Новини Фінанси 2025 Шалена цифра: скільки Україна витратила коштів на перегляд порно
commentss НОВИНИ Всі новини

Шалена цифра: скільки Україна витратила коштів на перегляд порно

Під час війни правоохоронці витратили майже 5 мільйонів гривень на “перегляд порно” — розслідування “Економічної правди”

8 жовтня 2025, 16:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За даними Економічної правди, з початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронні органи витратили близько 4,9 млн гривень на експертизи у справах, пов’язаних із виготовленням і поширенням порнографії. Ці кошти йдуть на оплату роботи експертів, які зобов’язані переглядати фото- та відеоматеріали для підтвердження складу злочину.

Шалена цифра: скільки Україна витратила коштів на перегляд порно

Держава витратила шалені кошти на перегляд порно

За інформацією Офісу генерального прокурора, лише за січень–серпень 2025 року в Україні обліковувалося 1464 кримінальні провадження за статтею 301 Кримінального кодексу — “Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів”.

Водночас до суду доходить лише невелика частина цих справ. З початку великої війни українські суди винесли 247 вироків за цією статтею, у яких фігурували 287 осіб.

Більшість засуджених (приблизно 150 людей) отримали вироки за поширення власного контенту, решта — за розповсюдження чужих матеріалів. Найчастіше “збут” відбувався через спеціалізовані сайти, вебкамери або месенджери.

Оскільки кожна така справа потребує експертизи, фахівці мають переглядати десятки годин відео. Держава сплачує їм за цю роботу — в середньому 11,3 тис. грн за одну експертизу, але в межах однієї справи їх може бути кілька.

У підсумку загальні витрати на такі експертизи з 2022 року сягнули майже 5 мільйонів гривень. Утім, суди зазвичай покладають ці витрати на засуджених, зобов’язуючи їх компенсувати державі суму, витрачену на дослідження матеріалів.

Для прикладу, у одному з рішень суду зазначено, що експерт за 33 години перегляду відео отримав 15 тисяч гривень — тобто приблизно 500 грн за годину.

Аналітики зазначають, що попри зовнішню “пікантність” теми, така робота є необхідною частиною кримінальних розслідувань, адже без офіційної експертизи неможливо визначити, чи дійсно матеріали належать до порнографічних.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська перейшли до нової тактики атак на українську інфраструктуру — тепер під ударом не лише енергетика, а й залізничні локомотиви, які забезпечують перевезення вантажів і військових ресурсів. Про це повідомив експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов (псевдо Флеш).



Джерело: https://epravda.com.ua/rus/weeklycharts/kak-gosudarstvo-tratit-milliony-na-pokupku-pornografii-812596/
