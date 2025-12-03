Безуглая объяснила, почему военным не подняли выплаты

Народная депутат Марьяна Безугла сделала новое резонансное заявление о финансировании сектора обороны и причинах, по которым в Украине до сих пор не повышено денежное обеспечение военнослужащих в тылу. По ее словам, обвинения в стиле "депутатам подняли, а военным нет" является чистым популизмом, потому что для роста выплат армии нужны совершенно другие объемы средств, даже близко не соразмерные с парламентскими.

Безуглая про выплаты военным в 2026 году

Безуглая заявила, что главная проблема — отсутствие честного аудита: кто реально воюет, кто числится, но не служит, сколько тысяч "пристроенных" родственников занимают места в тыловых частях, почему годами остаются раздутые штабы, и как именно тратятся миллиарды, выделенные Минобороны. Она подчеркнула, что без полного пересмотра этих процессов значительное повышение выплат невозможно.

Депутат прямо указала на роль Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив: "С Сырским это сделать невозможно". По ее словам, только после увольнения руководства и проведения жесткого аудита можно будет перераспределить бюджет таким образом, чтобы существенно увеличить выплаты военным как в тылу, так и на фронте.

Безугла предупредила, что разбор финансовых потоков в Минобороны неизбежно повлечет за собой громкие скандалы, поскольку речь идет о многомиллиардной "кормилице". Она подчеркнула: армия сегодня коррумпирована не меньше, чем другие государственные институции, а без очистки система будет только увеличивать "черную дыру" расходов на сотни миллиардов гривен.

Депутат также отметила, что ни один из ее коллег, публично призывавших повысить зарплаты военным, не озвучивает реальные причины, блокирующие это решение.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народная депутат Марьяна Безугла публично прокомментировала свое голосование за повышение официальных выплат нардепам. Она заявила, что поддержала это решение сознательно, поскольку считает: парламентарии должны получать исключительно "белое" денежное довольствие, без теневых доплат и неофициальных выплат.