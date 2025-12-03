Безугла пояснила, чому військовим не підняли виплати

Народна депутатка Марʼяна Безугла зробила нову резонансну заяву про фінансування сектору оборони та причини, через які в Україні досі не підвищено грошове забезпечення військовослужбовців у тилу. За її словами, звинувачення у стилі "депутатам підняли, а військовим — ні" є чистим популізмом, тому що для зростання виплат армії потрібні абсолютно інші обсяги коштів, які навіть близько не співмірні з парламентськими.

Безугла про виплати військовим у 2026 році

Безугла заявила, що головна проблема — відсутність чесного аудиту: хто реально воює, хто числиться, але не служить, скільки тисяч "пристроєних" родичів займають місця в тилових частинах, чому роками залишаються роздуті штаби, і як саме витрачаються мільярди, виділені Міноборони. Вона наголосила, що без повного перегляду цих процесів значне підвищення виплат неможливе.

Депутатка прямо вказала на роль Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заявивши: "З Сирським це зробити неможливо". За її словами, лише після звільнення керівництва та проведення жорсткого аудиту можна буде перерозподілити бюджет таким чином, щоб суттєво збільшити виплати військовим — як у тилу, так і на фронті.

Безугла попередила, що розбір фінансових потоків у Міноборони неминуче спричинить гучні скандали, бо йдеться про багатомільярдну "годівницю". Вона підкреслила: армія сьогодні корумпована не менше, ніж інші державні інституції, а без очищення система лише збільшуватиме "чорну діру" витрат на сотні мільярдів гривень.

Депутатка також зазначила, що жоден з її колег, які публічно закликали підвищити зарплати військовим, не озвучує реальні причини, які блокують це рішення.



