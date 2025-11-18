Биткоин резко обвалился впервые за семь месяцев: что повлияло на рынок криптовалют

Биткоин 18 ноября впервые за семь месяцев подешевел до 90 000 долларов.

Биткоин резко подешевел. Фото: из открытых источников

Такая динамика свидетельствует о заметном охлаждении интереса инвесторов к рискованным активам на глобальных рынках, пишет Reuters.

Аналитики издания отмечают, что криптовалюта, традиционно резко реагирующая на изменения настроений, полностью потеряла достижения начала 2025 года. По сравнению с октябрьским максимумом более чем в 126 000 долларов, сейчас курс снизился почти на 30%.

Такое падение аналитики связывают с неопределенностью относительно того, пойдет ли Федеральная резервная система США на снижение базовых ставок в ближайшее время. Прибавляются также колебания настроений инвесторов после продолжительного периода роста крипторинка.

Под давлением остается и Ethereum: его стоимость просела почти на 40% от августовского пика в 4955 долларов и сейчас держится вблизи отметки в 2997 долларов.

Издание Bloomberg отмечает, что снижение курса биткоина больно отразилось на инвесторах американских криптовалютных ETF. Средняя стоимость входа в такие фонды составляет около 89 600 долларов. Поэтому нынешний курс означает ущерб значительной части вкладчиков. В плюсе остаются только те, кто покупал биткоин в период, когда он стоил от 40 000 до 70 000 долларов США.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в течение года биткоин-ориентированные биржевые фонды привлекли миллиарды долларов. Спрос был столь высоким, что провайдеры запустили и фонды на базе Ethereum.

Однако уже в ноябре группа из 12 биткоин-ETF зафиксировала чистый отток капитала примерно на 2,8 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", после победы на выборах президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.