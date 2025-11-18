Біткоїн різко обвалився вперше за сім місяців: що вплинуло на ринок криптовалют

Біткоїн 18 листопада вперше за сім місяців подешевшав до 90 000 доларів.

Біткоїн різко подешевшав. Фото: з відкритих джерел

Така динаміка свідчить про помітне охолодження інтересу інвесторів до ризикованих активів на глобальних ринках, пише Reuters.

Аналітики видання зазначають, що криптовалюта, яка традиційно різко реагує на зміни настроїв, повністю втратила здобутки початку 2025 року. Порівняно з жовтневим максимумом у понад 126 000 доларів, зараз курс знизився майже на 30%.

Таке падіння аналітики пов’язують із невизначеністю щодо того, чи піде Федеральна резервна система США на зниження базових ставок найближчим часом. Додаються також коливання настроїв інвесторів після тривалого періоду зростання крипторинку.

Під тиском залишається й Ethereum: його вартість просіла майже на 40% від серпневого піку в 4 955 доларів і нині тримається поблизу позначки у 2 997 доларів.

Видання Bloomberg зазначає, що зниження курсу біткоїна боляче вдарило по інвесторах американських криптовалютних ETF. Середня ціна входу у такі фонди становить близько 89 600 доларів. Тому нинішній курс означає збитки для значної частини вкладників. У плюсі залишаються лише ті, хто купував біткоїн у період, коли він коштував від 40 000 до 70 000 доларів США.

Разом з тим аналітики зазначають, що протягом року біткоїн-орієнтовані біржові фонди залучили мільярди доларів. Попит був настільки високим, що провайдери запустили й фонди на базі Ethereum.

Однак уже в листопаді група з 12 біткоїн-ETF зафіксувала чистий відтік капіталу приблизно на 2,8 млрд доларів.

Як повідомляв портал "Коментарі", після перемоги на виборах президент США Дональд Трамп ініціював створення робочої групи, яка займатиметься розробкою нових правил для криптовалют і дослідженням можливості запровадження національного резерву цифрових активів.