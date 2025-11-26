Более половины долгов за коммуналку в Украине заходят в тупик: аналитики назвали свежие данные

По состоянию на начало ноября 2025 года в Украине насчитывалось 794 604 исполнительных производства по долгам за коммунальные услуги.

В Украине остаются высокими долги по коммунальным услугам. Фото: из открытых источников

Однако, несмотря на активный статус, большинство этих производств фактически зашли в тупик. Ведь более 476 тысяч дел (60%) уже завершены без реального взыскания. То есть долги так и остались в Реестре, но исполнители не смогли взыскать задолженность. Об этом сообщает портал открытых данных Опендатабот.

Только в этом году было открыто 194 тысяч новых производств за коммунальные долги. Две трети из них до сих пор остаются открытыми (132 578 производств).

В каких областях больше всего долгов

В региональном разрезе больше всего за коммуналку задолжали на Харьковщине: 47,9 тысячи производств. На второй позиции – Днепропетровщина с 45,4 тысячами производств. Остальные регионы идут с отрывом по меньшей мере в три раза: Николаевщина (11,9 тыс.), Полтавщина (11,3 тыс.) и Сумщина (8,5 тыс.).

За какие услуги больше всего долгов

По данным аналитиков, в 40% нынешних случаев украинцы задолжали за теплоснабжение. На втором месте – водоснабжение (18%), дальше идут долги за газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% долгов соответственно.

При этом наибольшее количество производств открыто по отношению к людям в возрасте 46–60 лет — почти 36% всех случаев. А каждый четвертый долг приходится на пенсионеров.

"Более половины производств (55%) в этом году открыли в отношении женщин. А антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаева, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию. Все они были завершены из-за невозможности взыскания. Фактически долги остались, а система только накопила новые "мертвые" дела", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", на середину сентября 2025 года по данным Единого реестра должников, в Украине было зафиксировано рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку.

Аналитики отметили, что в целом долгов увеличилось в 1,5 раза после начала полномасштабного вторжения РФ. Больше всего должников зафиксировано в прифронтовых регионах: в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Самые большие долги украинцы накопили за тепло и воду.