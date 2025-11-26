Понад половина боргів за комуналку в Україні заходять в глухий кут: аналітики назвали свіжі дані

Станом на початок листопада 2025 року в Україні загалом нараховувалось 794 604 виконавчих провадження щодо боргів за комунальні послуги.

Однак, попри активний статус, більшість цих проваджень фактично зайшли у глухий кут. Адже понад 476 тисяч справ (60%) уже завершені без реального стягнення. Тобто борги так і залишилися в Реєстрі, але виконавці не змогли стягнути заборгованість. Про це повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.

Тільки цього року було відкрито 194 тисячі нових проваджень за комунальні борги. Дві третини з них досі залишаються відкритими (132 578 проваджень).

У яких областях найбільше боргів

У регіональному розрізі найбільше за комуналку боргують на Харківщині: 47,9 тисячі проваджень. На другій позиції — Дніпропетровщина з 45,4 тисячами проваджень. Решта регіонів йдуть з відривом щонайменше втричі: Миколаївщина (11,9 тис.), Полтавщина (11,3 тис.) та Сумщина (8,5 тис.).

За які послуги найбільше боргів

За даним аналітиків, у 40% цьогорічних випадків українці боргують за теплопостачання. На другому місці — водопостачання (18%), далі йдуть борги за газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% боргів відповідно.

При цьому найбільша кількість проваджень відкрита стосовно людей віком 46–60 років — майже 36% усіх випадків. А кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів.

"Понад половину проваджень (55%) цього року відкрили стосовно жінок. А антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію. Усі вони були завершені через неможливість стягнення. Фактично, борги залишилися, а система тільки накопичила нові "мертві" справи", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв портал "Коментарі", станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників, в Україні було зафіксовано рекордні 788 тисяч боргів за комуналку.

Аналітики зазначили, що загалом боргів побільшало у 1,5 раза від початку повномасштабного вторгнення РФ. Найбільше боржників зафіксовано у прифронтових регіонах: у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Найбільші борги українці накопичили за тепло та воду.