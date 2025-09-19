Бюджетная математика власти на 2026 год рассыпается: в Раде раскритиковали амбициозные планы Кабмина

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению проекта Госбюджета на 2026 год. Уже звучало немало критики отдельных расходов.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина отметила, что бюджетная математика от власти не выдерживает критики. Она пояснила, что в проекте Госбюджета на 2026 год Минфин предусмотрел новую программу "Резерв средств для сектора безопасности и обороны" на 200 млрд грн. По ее словам, 60 млрд грн планируется получить от перевыполнения общего объема плановых таможенных платежей. Южанина объяснила, что власти называют это "доходами от детенизации экономики".

"И здесь начинается самое интересное. На 2026 год плановые таможенные платежи определены в размере 913 млрд грн, что на 100 млрд (или на 12%) больше плана на 2025 год. Но. В 2024 году поступления плановых таможенных платежей выполнены на 94%, а за 7 месяцев 2025 года – на 51%, что к концу текущего года может не достигнуть и 90% плана на 2025 год. Поэтому реальность резерва средств для сектора безопасности и обороны – равна НУЛЮ”, — рассказала народный депутат.

