Фінанси 2025
Бюджетна математика влади на 2026 рік розсипається: у Раді розкритикували амбітні плани Кабміну

Южаніна пояснила, чому влада не зможе отримати кошти, прораховані у проєкті Держбюджету на 2026 рік

19 вересня 2025, 12:51
Автор:


Кречмаровская Наталия

Верховна Рада України почала розгляд проєкту Держбюджету на 2026 рік. Уже лунало чимало критики окремих видатків.

Бюджетна математика влади на 2026 рік розсипається: у Раді розкритикували амбітні плани Кабміну

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Ніна Южаніна зазначила, що бюджетна математика від влади не витримує критики. Вона пояснила, що у проєкті Держбюджету на 2026 рік Мінфін передбачив нову програму "Резерв коштів для сектору безпеки і оборони" на 200 млрд грн. За її словами, 60 млрд грн планують отримати від перевиконання загального обсягу планових митних платежів. Южаніна пояснила, що влада називає це "доходами від детінізації економіки".

“І тут починається найцікавіше. На 2026 рік планові митні платежі визначені у розмірі 913 млрд грн, що на 100 млрд (або на 12%) більше плану на 2025 рік. Але. У 2024 році надходження планових митних платежів виконані на 94%, а за 7 місяців 2025 року – на 51%, що до кінця поточного року може не досягти й 90% плану на 2025 рік. Тому реальність Резерву коштів для сектору безпеки і оборони – дорівнює НУЛЮ”, — розповіла народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні постійно змінюються правила отримання відстрочок та бронювань від мобілізації. Влада “переписує” і умови виїзду за кордон для чоловіків. У Верховній Раді переконані, що роблять це, щоб отримувати прибутки. Заявляють про шалену корупцію. 

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що замість справедливих правил влада створює схеми. Один з останніх прикладів, за його словами, це дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 22 років. Політик переконаний, що влада  створює лише проблеми, замість того, щоб відкрити можливість людям, які не впливають на обороноздатність держави, вільно перетинати кордон.




Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/3805
