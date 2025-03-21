Что будет с монетами номиналом 1 и 2 гривны: планы Нацбанка

В ближайшее время в Украине не планируют изменения в дизайне монет номиналом 1 и 2 гривны. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс уже был инициирован, сейчас он временно приостановлен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Монеты. Фото из открытых источников

В Нацбанке выражают надежду, что после стабилизации ситуации в стране вопросы изменения дизайна будут вновь рассмотрены.

Алексей Шабан напомнил, что в 2021 году Нацбанк начал работу над изменением дизайна монет в ответ на обращения граждан, которые отмечали их сходство.

"К нам поступали запросы как от организаций, так и от ассоциаций людей с ограниченными возможностями. Мы сформировали рабочую группу, в которую вошли не только сотрудники Нацбанка, но и представители этих ассоциаций. Были проведены фокус-группы, и начата работа по обсуждению возможных изменений в дизайне одной или обеих монет. К сожалению, полномасштабная война приостановила эту деятельность", – сообщил Шабан.

Поэтому к смене дизайна монет Нацбанк вернется после войны.

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