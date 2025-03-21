Что будет с монетами номиналом 1 и 2 гривны: планы Нацбанка

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Кравцев Сергей
В ближайшее время в Украине не планируют изменения в дизайне монет номиналом 1 и 2 гривны. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс уже был инициирован, сейчас он временно приостановлен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Монеты. Фото из открытых источников
В Нацбанке выражают надежду, что после стабилизации ситуации в стране вопросы изменения дизайна будут вновь рассмотрены.
Алексей Шабан напомнил, что в 2021 году Нацбанк начал работу над изменением дизайна монет в ответ на обращения граждан, которые отмечали их сходство.
Поэтому к смене дизайна монет Нацбанк вернется после войны.
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