В НБУ назвали крупный украинский банк, которому не хватает капитала: есть ли угроза для вкладчиков

Повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к падению капитала ниже норматива в ряде банков. В то же время им пока ничего не угрожает. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

НБУ. Фото из открытых источников

"На сегодня есть один крупный банк, который будет иметь недостаточный уровень капитала... Укрэксимбанк", — сказала она.

По ее словам, еще один государственный банк — Сенс Банк — имеет адаптированную программу капитализации по результатам предварительной оценки устойчивости и движется в ее пределах.

Рожкова отметила, что НБУ помог банкам и установил достаточно мягкий переходный период по новым требованиям капитала, что позволяет многим банкам не нарушать нормативы.

"Также мы позволили банкам, которые по итогам прошлого стресс-теста нуждались в дополнительном капитале, внести изменения в программы капитализации. По предварительным ожиданиям, в целом банки сохранят достаточный запас капитала, однако некоторым из них, возможно, понадобится пересмотр программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2023 году", — сказала первый заместитель главы НБУ.

Она подчеркнула, что на сегодня риск для финансовой стабильности точно отсутствует.

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