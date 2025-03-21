В НБУ назвали крупный украинский банк, которому не хватает капитала: есть ли угроза для вкладчиков

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Кравцев Сергей
Повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к падению капитала ниже норматива в ряде банков. В то же время им пока ничего не угрожает. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
НБУ. Фото из открытых источников
По ее словам, еще один государственный банк — Сенс Банк — имеет адаптированную программу капитализации по результатам предварительной оценки устойчивости и движется в ее пределах.
Рожкова отметила, что НБУ помог банкам и установил достаточно мягкий переходный период по новым требованиям капитала, что позволяет многим банкам не нарушать нормативы.
Она подчеркнула, что на сегодня риск для финансовой стабильности точно отсутствует.
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