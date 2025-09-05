Что происходит на валютном рынке: с чем связано резко укрепление гривны

В последнее время с нацвалютой происходят неожиданные вещи. Вчера вообще взлетел курс в стоимости гривны. Она существенно укрепилась. Сегодня откатилась немного назад, но все равно – в конец недели гривна стоит дороже, чем в начале недели, что уже настораживает. Чем можно объяснить такую тенденцию на валютном рынке? С чем такое укрепление гривны может быть связано? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В НБУ просто сдерживают инфляцию через курс

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что НБУ просто рассказывает сказки, как они удерживают инфляцию через поднятие ставки параллельно формируя ренту банковской системы в 3-4% ВВП.

"А реально по факту сдерживают инфляцию через курс и удержание курса и даже его укрепление с начала 2025 года... Даже имея рекордно высокий торговый дефицит 5 млрд долларов последние 2 месяца", – отметил эксперт.

Видим нормальное регулирование курса гривны со спросом и предложением

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что данная тенденция – это балансировка между спросом и предложением, а в настоящее время особого спроса на гривну нет. Есть предложение. Тем более, в последние дни поступил очередной транш западной помощи. Его перечислили к золотовалютным резервам. И Украина сейчас имеет золотовалютные резервы беспрецедентные по своим размерам.

"С этой точки зрения никто сейчас не проводит никаких закупок. То есть, не закупаются какие-то вещи, которые нуждаются в конвертации гривны в доллар. Поэтому то, что мы сейчас видим – это скорее не укрепление гривны, а скорее утоление спроса. То есть утихомирение того, что зовется спрос на осуществление какого-то импорта. Кстати, многие аграрии уже начали продавать свой урожай. Кто-то планирует сделать это позже. Много продукции реализовывается за пределами Украины и это, опять же, добавляет валюты украинским экспортерам", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Алексей Плотников, подчеркнул, что не рассматривает данное колебание курса гривны, как нечто чрезвычайное. Эксперт подчеркну, что это, скорее, нормальное регулирование курса гривны со спросом и предложением, но уже более понятной картина станет в конце сентября.

Нацбанк полностью контролирует гривну

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет такие колебания курса гривны рыночными.

"Они никоим образом не влияют на общую тенденцию. Нацбанк просто сидит и ждёт, чем закончится переговорный процесс между государством и МВФ. После этого будут более-менее осмысленные действия. Сейчас то, что мы видим – это не более, чем соотношение покупки и продажи в каком-то небольшом локальном отрезке времени. То есть, нужно понимать, что Нацбанк как был, так и остаётся единственным продавцом валюты на внутреннем рынке. Более того, у него сейчас резко увеличилось количество валютных резервов до 46 миллиардов. Поэтому в данной ситуации НБУ полностью регулирует ситуацию с валютой. Поэтому такое укрепление гривны не более чем какая-то конкретно узкопрофильная рыночная ситуация", – отметил эксперт.

Подытоживая, Олег Пендзин заявил, что в целом главный финансовый регулятор жёстко контролирует гривну и никаких неожиданностей не будет ни в сторону укрепления, ни в сторону ослабления – по крайней мере, пока не будет закона о бюджете.

