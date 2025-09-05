Что происходит на валютном рынке: с чем связано резко укрепление гривны

Рубрики
Кравцев Сергей
В последнее время с нацвалютой происходят неожиданные вещи. Вчера вообще взлетел курс в стоимости гривны. Она существенно укрепилась. Сегодня откатилась немного назад, но все равно – в конец недели гривна стоит дороже, чем в начале недели, что уже настораживает. Чем можно объяснить такую тенденцию на валютном рынке? С чем такое укрепление гривны может быть связано? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что НБУ просто рассказывает сказки, как они удерживают инфляцию через поднятие ставки параллельно формируя ренту банковской системы в 3-4% ВВП.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что данная тенденция – это балансировка между спросом и предложением, а в настоящее время особого спроса на гривну нет. Есть предложение. Тем более, в последние дни поступил очередной транш западной помощи. Его перечислили к золотовалютным резервам. И Украина сейчас имеет золотовалютные резервы беспрецедентные по своим размерам.
Алексей Плотников, подчеркнул, что не рассматривает данное колебание курса гривны, как нечто чрезвычайное. Эксперт подчеркну, что это, скорее, нормальное регулирование курса гривны со спросом и предложением, но уже более понятной картина станет в конце сентября.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет такие колебания курса гривны рыночными.
Подытоживая, Олег Пендзин заявил, что в целом главный финансовый регулятор жёстко контролирует гривну и никаких неожиданностей не будет ни в сторону укрепления, ни в сторону ослабления – по крайней мере, пока не будет закона о бюджете.
