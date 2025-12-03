Цинизм народных депутатов шокирует: значительно увеличили себе выплаты на 2026 год

В Верховной Раде 3 декабря был принят Государственный бюджет на 2026 год. При этом часть народных избранников откровенно критиковала нормы главной сметы страны – политики заявляли, что не будут поддерживать проект бюджета.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Отмечали необходимость увеличить финансовое обеспечение военных, направить больше средств на оборону, изъять расходы на телемарафон, Национальный кэшбек, вину тысячу и т.д. При этом добавить себе выплаты на 2026 год народные депутаты не забыли. Не то, чтобы уменьшать, наоборот – значительно увеличили себе ежемесячные выплаты.

В сети интернет распространяется информация, что Верховная Рада проголосовала за увеличение выплат народным депутатам на 120 000 грн.

Теперь у каждого нардепа ежемесячно будет 200 000 грн на работу с избирателями, содержание приемной и прочее.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что зарплаты в Украине значительно ниже, чем в европейских странах. В Раде объяснили, в чем причина.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что средняя производительность труда в Украине примерно в 3-5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7-10 раз меньше, чем, например, в Германии. Это, по его словам, означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и потому тяжелее конкурируют на внешних рынках.

"Низкая производительность труда в Украине является не только экономической, но и социальной проблемой. Эта ситуация чревата низкими зарплатами, ограничивает возможности для трудоустройства уязвимых групп и создает условия для будущей трудовой миграции", — пояснил политик.

При этом он отметил, что в Украине больше рабочих часов в неделю, по сравнению с теми же странами Европы.



