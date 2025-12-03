logo_ukra

Цинізм народних депутатів шокує: значно збільшили собі виплати на 2026 рік
Цинізм народних депутатів шокує: значно збільшили собі виплати на 2026 рік

Народні депутати встановили собі на 2026 рік щомісячні виплати у розмірі 200 тис. грн

3 грудня 2025, 17:46
Автор:
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді 3 грудня ухвалили Державний бюджет на 2026 рік. При цьому частина народних обранців відверто критикувала норми головного кошторису країни — політики заявляли, що не будуть підтримувати проєкт бюджету. 

Наголошували на необхідності збільшити фінансове забезпечення військових, спрямувати більше коштів на оборону, вилучити видатки на телемарафон, “Національний кешбек”, “вовину тисячу” тощо. При цьому додати собі виплат на 2026 рік народні депутати не забули. Не те щоб зменшувати, навпаки — значно збільшили собі щомісячні виплати. 

В мережі інтернет шириться інформація, що Верховна Рада проголосувала за збільшення виплат народним депутатам на 120 000 грн

Тепер у кожного нардепа щомісяця буде 200 000 грн на роботу з виборцями, утримання приймальні та інше.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зарплати в Україні значно нижчі, ніж у європейських країнах. У Раді пояснили, у чому причини. 

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3-5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7-10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це, за його словами, означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках. 

“Низька продуктивність праці в Україні є не лише економічною, а й соціальною проблемою. Ця ситуація має наслідком низькі зарплати, обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції”, — пояснив політик. 

При цьому він зауважив, що в Україні більша кількість робочих годин на тиждень, у порівнянні з тими ж країнами Європи.




