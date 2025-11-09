Даниил Гетманцев ответил, ожидать ли повышения налогов в следующем году в Украине

Народный депутат и один из ключевых представителей парламента по финансовым вопросам в публичном заявлении сообщил, что пока нет оснований для паники или ожиданий налоговой нагрузки в 2026 году. "Повышения налогов в следующем году не будет", — подчеркнул он.

Повышение налогов в Украине 2026 год

Гетманцев уточнил, что бюджетный процесс продолжается: продолжаются переговоры с международными партнерами – МВФ, Всемирным банком и европейскими донорами – по привлечению ресурсов для покрытия дефицита бюджета. По его словам, правительство и парламент рассчитывают на успешное завершение консультаций.

"В настоящее время продолжаются консультации с нашими европейскими партнерами, с МВФ, Всемирным банком, другими странами по привлечению ресурсов для покрытия дефицита бюджета в следующем году. Уверен, что переговоры будут успешными", — заявил политик.

Кроме того, он успокоил граждан относительно стабильности на валютном рынке: "Пока нет никаких оснований говорить о том, что в следующем году будут какие-то существенные колебания курса. Поэтому не слушайте тех, кто пытается вас убедить в другом".

Что касается наполнения бюджета собственными силами, Гетманцев подчеркнул, что ключевым направлением для правительства остается детенизация экономики — борьба с теневыми схемами и уклонением от налогообложения. "Закон – один для всех. Каждый теневик и все, кто вовлечен в их схемы, в конце концов поймут это", — отметил он.

Эксперты отмечают, что успех переговоров с западными кредиторами и темпы детенизации действительно могут определить, удастся ли избежать дополнительного фискального давления на граждан в 2026 году. Между тем, правительство и парламент должны подготовить и финальную версию бюджета, и механизмы контроля за исполнением доходной части.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал саркастическое видеообращение, в котором пародировал президента Владимира Зеленского. Политик иронически назвал главу государства "Дартом Зейдером", намекая на стиль ежедневных обращений президента к украинцам.