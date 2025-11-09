Данило Гетманцев відповів, чи очікувати підвищення податків наступного року в Україні

Народний депутат і один із ключових представників парламенту з фінансових питань у публічній заяві повідомив, що наразі не існує підстав для паніки чи очікувань податкового навантаження в 2026 році. "Підвищення податків наступного року не буде", — підкреслив він.

Підвищення податків в Україні 2026 рік

Гетманцев уточнив, що бюджетний процес триває: тривають переговори з міжнародними партнерами — МВФ, Світовим банком та європейськими донорами — щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету. За його словами, уряд і парламент розраховують на успішне завершення консультацій.

"Зараз продовжуються консультації з нашими європейськими партнерами, з МВФ, Світовим банком, іншими країнами щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету наступного року. Впевнений, що переговори будуть успішними", — заявив політик.

Крім того, він заспокоїв громадян щодо стабільності на валютному ринку: "Наразі немає жодних підстав говорити про те, що наступного року будуть якісь істотні коливання курсу. Тому не слухайте тих, хто намагається переконати вас в іншому".

Що стосується наповнення бюджету власними силами, Гетманцев наголосив, що ключовим напрямом для уряду залишається детінізація економіки — боротьба з "тіньовими" схемами та ухиленням від оподаткування. "Закон — один для всіх. Кожен тіньовик та всі, хто залучений до їхніх схем, врешті зрозуміють це", — зазначив він.

Експерти відзначають, що успіх переговорів із західними кредиторами і темпи детінізації справді можуть визначити, чи вдасться уникнути додаткового фіскального тиску на громадян у 2026 році. Тим часом уряд та парламент мають підготувати і фінальну версію бюджету, і механізми контролю за виконанням доходної частини.



