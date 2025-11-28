Деньги, выделенные на обеспечение нужд ВСУ, разворовали: что известно

В Офисе Генерального прокурора сообщили о разоблачении очередной схемы присвоения государственных средств, выделенных на обеспечение нужд ВСУ.

Указывается, что руководство частного общества незаконно получало государственные средства, предназначенные для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.

Следствие установило, что в течение 2024 директор общества вместе с коммерческим директором обеспечили победу подконтрольной компании в оборонных закупках. Это, как сообщили в Офисе Генпрокурора, происходило из-за манипулирования рыночными ценами, имитации конкуренции и систематического завышения стоимости запчастей для военной техники, в частности активно используемых на фронте бронеавтомобилей "Kirpi".

"Установлено, что директор фирмы организовывал подготовку документов, коммуникацию с воинской частью и распределение средств, а коммерческий директор формировала накладные и другие документы с заведомо завышенными ценами. Чтобы выглядеть самым "дешевым" поставщиком, руководитель общества рассылал типовые запросы в связанные компании, контролируя, чтобы те подавали коммерческие предложения с намеренно завышенной стоимостью”, — говорится в сообщении.

По данным Офиса, экспертиза доказала, что только по двум договорам сумма незаконно полученных обществом средств превысила более 15 млн грн.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения и повторно (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины)”.

Санкция статьи, как отметили в Офисе Генпрокурора, предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацию имущества.

