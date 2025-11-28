Гроші, виділені на забезпечення потреб ЗСУ, розікрали: що відомо

В Офісі Генерального прокурора повідомили про викриття чергової схеми привласнення державних коштів, виділених на забезпечення потреб ЗСУ.

Зазначається, що керівництво приватного товариства незаконно отримувало державні кошти, призначені для забезпечення потреб Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що впродовж 2024 року директор товариства разом із комерційним директором забезпечили перемогу підконтрольної компанії в оборонних закупівлях. Це, як повідомили в Офісі Генпрокурора, відбувалося через маніпулювання ринковими цінами, імітацію конкуренції та систематичне завищення вартості запчастин для військової техніки, зокрема бронеавтомобілів “Kirpi”, що активно використовуються на фронті.

“Встановлено, що директор фірми організовував підготовку документів, комунікацію з військовою частиною і розподіл коштів, а комерційний директор формувала накладні й інші документи із завідомо завищеними цінами. Щоб виглядати "найдешевшим" постачальником, керівник товариства розсилав типові запити до пов’язаних компаній, контролюючи, щоб ті подавали комерційні пропозиції з навмисно завищеною вартістю”, — йдеться у повідомленні.

За даними Офісу, експертиза довела, що лише за двома договорами сума незаконно отриманих товариством коштів перевищила понад 15 млн грн.

Зловмисникам повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та повторно (ч. 4, 5 ст. 191 КК України)”.

Санкція статті, як зазначили в Офісі Генпрокурора, передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

