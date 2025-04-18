Действительно ли в Минфине вновь намекают на необходимость повысить налоги: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина действительно нуждается в более значительных ресурсах, в частности, в 2026 году. Об этом, в частности, будет идти разговор с МВФ уже в этом месяце. Такое заявление во время часа вопросов к правительству в парламенте сделал министр финансов Сергей Марченко.
Сергей Марченко. Фото: из открытых источников
Глава Минфина обратил внимание, что никаких разговор на сегодняшний день по фискализации в правительстве не ведут. Поднятие налогов никто не обсуждает.
Марченко сообщил, что ближайший план – это подготовка бюджетной декларации на 2026, 2027, 2028 годы, которая будет включать различные сценарии и, соответственно, реакцию правительства на те или иные риски фискального характера.
Министр финансов сообщил, что в этом году Минфин реагирует на те риски, которые уже материализовались, и имеет ответ на эти вопросы.
По его словам, сейчас Минфин готовит соответствующие предложения. На следующей неделе у Минфина будут продуктивные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, Всемирным банком.
Читайте также на портале "Комментарии" — намек на продолжение войны: что говорят в Минфине о бюджете следующего года.
Новости