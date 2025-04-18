Действительно ли в Минфине вновь намекают на необходимость повысить налоги: детали

Украина действительно нуждается в более значительных ресурсах, в частности, в 2026 году. Об этом, в частности, будет идти разговор с МВФ уже в этом месяце. Такое заявление во время часа вопросов к правительству в парламенте сделал министр финансов Сергей Марченко.

Сергей Марченко. Фото: из открытых источников

Глава Минфина обратил внимание, что никаких разговор на сегодняшний день по фискализации в правительстве не ведут. Поднятие налогов никто не обсуждает.

Марченко сообщил, что ближайший план – это подготовка бюджетной декларации на 2026, 2027, 2028 годы, которая будет включать различные сценарии и, соответственно, реакцию правительства на те или иные риски фискального характера.

Министр финансов сообщил, что в этом году Минфин реагирует на те риски, которые уже материализовались, и имеет ответ на эти вопросы.

"Относительно финансирования на 2026 год — это не является каким-то секретом Полишинеля. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий. Любые варианты развития событий предусматривают реакцию как в военном состоянии, так и в послевоенном, — проинформировал Сергей Марченко.

По его словам, сейчас Минфин готовит соответствующие предложения. На следующей неделе у Минфина будут продуктивные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, Всемирным банком.

“Мы обозначим наши риски, предостережения и покажем, что ситуация требует дополнительной поддержки, над которой мы активно будем работать с премьер-министром", — сказал Марченко.

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