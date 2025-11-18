logo

Действительно ли введут в обращение: в Нацбанке рассказали правду о банкноте в 5 тысяч гривен с портретом Кулиша
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли введут в обращение: в Нацбанке рассказали правду о банкноте в 5 тысяч гривен с портретом Кулиша

В Национальном банке Украины объяснили появление в сети изображения якобы новой банкноты номиналом 5 тысяч гривен

18 ноября 2025, 14:21
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В сети в последнее время распространялись фото и видео банкноты номиналом в 5 тысяч гривен, которую якобы собираются ввести в обращение в Украине.

Действительно ли введут в обращение: в Нацбанке рассказали правду о банкноте в 5 тысяч гривен с портретом Кулиша

НБУ называет фейком изображение банкноты в 5 тысяч гривен. Фото: из открытых источников

На купюре изображен Пантелеймон Кулиш. Национальный банк в соцсетях пояснил, что речь идет о "презентационном изделии".

В НБУ подчеркнули, что информация о введении в обращение новой банкноты не соответствует действительности. А презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" изготовили еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка.

"Это изделие является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ, но не банкнотой – не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины "гривна", а следовательно, не может быть введен в обращение как платежное средство (и не планируется!)". – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что выпускали "банкноту" с Кулишем исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей.

Кроме того, на изделии размещены надписи "Презентационная", "Не может быть использована как средство платежа". Подобные изделия в маркетинговых целях выпускаются и другими производителями банкнот (центробанками)", — отметили в Нацбанке.

Там подчеркнули, что в настоящее время дизайн банкноты номиналом 5000 гривен не разрабатывают.

"Если в дальнейшем решение об обновлении номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ поинформирует об этом общественность. Доверяйте только проверенной информации!" – добавили в НБУ.

Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
