Чи справді введуть в обіг: у Нацбанку розповіли правду про банкноту у 5 тисяч гривень із портретом Куліша

У мережі останнім часом ширились фото та відео банкноти номіналом у 5 тисяч гривень, яку нібито збираються ввести в обіг в Україні.

НБУ називає фейком зображення банкноти у 5 тисяч гривень. Фото: з відкритих джерел

На купюрі зображений Пантелеймон Куліш. Національний банк у соцмережах пояснив, що йдеться про "презентаційний виріб".

В НБУ наголосили, що інформація про введення в обіг нової банкноти не відповідає дійсності. А презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш" виготовили ще у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору Національного банку.

"Цей виріб є друкованою продукцією, виготовленою БМД НБУ, але не є банкнотою – не містить позначення номіналу та назви/позначення грошової одиниці України "гривня", а отже, не може бути уведений в обіг як платіжний засіб (і не планується!)". – йдеться у повідомленні.

В НБУ підкреслили, що випускали "банкноту" з Кулішем винятково в сувенірних буклетах для рекламних цілей.

"Крім того, на виробі розміщено написи "Презентаційна", "Не може бути використана як засіб платежу". Подібні вироби в маркетингових цілях випускають й інші виробники банкнот (центробанки)", — зазначили у Нацбанку.

Там наголосили, що на цей час дизайн банкноти номіналом 5000 гривень не розробляють.

"Якщо надалі рішення щодо оновлення номінального ряду банкнот національної валюти України буде змінено, НБУ поінформує про це громадськість. Довіряйте лише перевіреній інформації!" — додали в НБУ.

