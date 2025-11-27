Для украинцев уже готовят новую серьезную удавку: раскрыты важные детали

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по новой четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) на сумму около $8,1 млрд. Как сообщает пресс-служба Фонда, ожидается, что программа не только обеспечит финансирование со стороны МВФ, но и облегчит доступ Украины к ресурсам других международных доноров. По базовому сценарию общий дефицит финансирования государства на 2026–2029 годы оценивается в $136,5 млрд, из которых около $63 млрд нужны в 2026–2027 годах.

Фото: из открытых источников

МВФ определил ряд ключевых обязательств украинской стороны, среди которых – преодоление проблемы теневой экономики, борьба с коррупцией и повышение эффективности управления, в частности, в секторе государственных предприятий. Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей подчеркнул, что экономика страны демонстрирует устойчивость, однако риски остаются высокими из-за неопределенности относительно продолжительности войны и уровня международной помощи.

Грей подчеркнул, что принятие бюджета на 2026 год в рамках программной рамки является критически важным. По его словам, власти должны избегать неэффективных расходов и необоснованных налоговых льгот, в то же время активизировав меры по мобилизации внутренних доходов и обеспечению своевременного поступления внешних донорских средств.

Среди конкретных шагов, на которых будет сосредоточена Украина, — борьба с уклонением от налогов и расширение налоговой базы. Это включает в себя налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, отмену таможенных льгот на импорт потребительских товаров и ограничение налоговых льгот для регистрации плательщика НДС. Такие меры могут касаться, в частности, введения так называемого "налога на OLX" и налогообложения посылок из-за границы.

