Для українців вже готують новий серйозний зашморг: розкрито важливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Для українців вже готують новий серйозний зашморг: розкрито важливі деталі

МВФ зазначає, що Україна має намір вирішити питання тіньової економіки, боротися з корупцією та вдосконалити управління, зокрема в державних компаніях

27 листопада 2025, 09:35
 Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) на суму близько $8,1 млрд. Як повідомляє пресслужба Фонду, очікується, що програма не лише забезпечить фінансування з боку МВФ, але й полегшить доступ України до ресурсів інших міжнародних донорів. За базовим сценарієм, загальний дефіцит фінансування держави на 2026–2029 роки оцінюється у $136,5 млрд, з яких близько $63 млрд потрібні у 2026–2027 роках.

МВФ визначив низку ключових зобов’язань української сторони, серед яких — подолання проблеми тіньової економіки, боротьба з корупцією та підвищення ефективності управління, зокрема в секторі державних підприємств. Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей наголосив, що економіка країни демонструє стійкість, однак ризики залишаються високими через невизначеність щодо тривалості війни та рівня міжнародної допомоги.

Грей підкреслив, що прийняття бюджету на 2026 рік у межах програмної рамки є критично важливим. За його словами, влада має уникати неефективних витрат і необґрунтованих податкових пільг, водночас активізувавши заходи з мобілізації внутрішніх доходів та забезпечення своєчасного надходження зовнішніх донорських коштів. 

Серед конкретних кроків, на яких зосередиться Україна, — боротьба з ухиленням від податків і розширення податкової бази. Це включає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, скасування митних пільг на імпорт споживчих товарів та обмеження податкових пільг для реєстрації платника ПДВ. Такі заходи можуть стосуватися, зокрема, введення так званого "податку на OLX" та оподаткування посилок із-за кордону.

Раніше "Коментарі" писали, що мирний план спричинив внутрішнє протистояння у команді Дональда Трампа. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо хоче мати контроль за внутрішньою ситуацією у країні. Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що зараз Рубіо спостерігає за помилками віцепрезидента США Джей Ді Венса та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Для України це також дуже добре.



