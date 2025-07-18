Доллар должен быть по 22 гривны: "индекс Биг-Мака" раскрыл правду о курсе

Национальная валюта Украины остается хронически недооцененной, причем значительно недооцененной. Последние измерения по так называемому "индексу Биг-Мака" показывают, что курс нашей валюты должен быть выше на 47,5%. Об этом пишет The Economist, анализируя данные за июль 2025 года.

Гривна. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что на момент проведения исследования популярный бургер "Биг Мак" стоил в США 6,01 доллара, тогда как в Украине — 132 гривны. Если исходить из идеи, что "Биг Мак" должен стоить одинаково во всем мире, тогда при указанных ценах в Украине и США доллар должен стоить 21,96 гривны. Это и есть "индекс Биг Мака". Но официальный курс украинской валюты на самом деле составляет 41,86 гривны за доллар — на 47,5% меньше "индекса Биг Мака".

По расчетам The Economist, на сегодня национальная валюта Украины заняла восьмое место в рейтинге самых недооцененных в мире. Перед украинской гривной в рейтинге самых недооцененных валют расположились: египетский фунт (недооценен на 57,9%), индонезийская рупия (57%), индийская рупия (56,2%), тайваньский доллар (55,7%), вьетнамский донг (51,6%), филиппинский песо (50,4%) и южноафриканский ранд (49,8%).

В то же время к переоцененным мировым валютам аналитики отнесли: швейцарский франк, уругвайский песо, норвежскую крону, шведскую крону, датскую крону, евро и британский фунт.

Издание The Economist изобрело "индекс Биг Мака" в 1986 году. Он основан на идее того, что "Биг Мак" содержит широкий ассортимент продуктов местного производства и тем самым должен бы служить показателем настоящей покупательной способности валюты, которая не всегда равна официальному курсу валюты. Хотя в целом "индекс Биг Мака" считается юмористическим показателем, он на самом деле отражает определенные экономические тенденции в стране, что, например, хорошо видно по списку наиболее недооцененных и наиболее переоцененных валют.

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