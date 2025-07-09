Долларовый выбор: СМИ узнали, во что инвестирует собственные средства глава НБУ Пышный

Инвестиции в гривневые инструменты Национальный банк Украины называет лучшим выбором и поддержкой Украины. Об этом подчеркивал глава регулятора Андрей Пышный. Однако сам предпочитает валютные активы.

Андрей Пышный. Фото из открытых источников

О таком выборе Пышного, как пишет издание "Главред", свидетельствуют его декларации, а также данные банковской среды. СМИ отмечает, что глава НБУ неоднократно публично уверял в стабильности национальной валюты. В июне 2025 года он убеждал, что "гривна является лучшей защитой от инфляции", а повышение учетной ставки до 15,5% называл "необходимым для укрепления доверия". В 2024 году Пышный отмечал необходимость инвестировать в гривневые депозиты и ОВГЗ как в "патриотический и выгодный выбор".

Однако, по данным издания, семья Пышного более 90% сбережений хранит в иностранной валюте. СМИ сообщает, что с начала полномасштабной войны семья главы Нацбанка получила 4,2 млн грн дохода от валютных облигаций. Из указанного дохода почти 3 млн получили, по данным издания, исключительно за счет девальвации гривны. В гривне Пышный инвестировал всего около 665 тыс. грн — менее 10% своего портфеля.

Отдельное внимание СМИ обращает на инвестиционную активность супруги главы НБУ — Людмилы Пышной. Сообщается, что она трижды покупала валютные ОВГЗ: после назначения Пышного в 2022 году, а также в 2023 и 2024 годах. Покупки производились через "Ощадбанк" и OTP Bank. СМИ отметили, что последний Пышный публично критиковал за деятельность в России.

"В условиях, когда до половины всей валюты на межбанковском рынке продает сам регулятор, именно Нацбанк фактически определяет курс гривны. Поэтому личные финансовые решения главы учреждения, вероятно, имеют не только символический, но и прикладной вес. Так что гривна, на которой Пышный подписывается, — скорее не та валюта, в которую он инвестирует", — резюмирует СМИ.

Издание напомнило, что в 2023-2025 годах НБУ активно продвигал гривневые активы как инструмент поддержки государства в условиях войны. В марте 2025 года Нацбанк запретил покупку валютных ОВГЗ за гривну, существенно сузив возможности для населения инвестировать в валютные инструменты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, стоит ли украинским инвесторам входить в "золотой" актив.



