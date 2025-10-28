Это самая богатая женщина мира, но вы о ней никогда не слышали: как она заработала свое состояние

Когда речь идет о миллиардерах, то большинство людей сразу вспомнят Илона Маска, Джеффа Безоса или Билла Гейтса. Но есть один человек, который обошел всех женщин по уровню богатства, однако и ее имя известно далеко не каждому. Это Элис Уолтон, наследница основателя Walmart, крупнейшей сети розничной торговли в мире.

Элис Уолтон – самая богатая женщина мира. Фото из открытых источников

История Walmart началась в 1962 году, когда братья Сэм и Бад Уолтоны открыли небольшой магазин скидок в городке Бентонвилл, штат Арканзас. Их цель была проста, сделать покупки доступными для всех американцев. Из этой идеи вырос Walmart – глобальный розничный гигант, ныне имеющий более 10 000 магазинов в мире и более 2 миллионов работников.

Именно благодаря этому бизнесу семья Уолтонов стала самой богатой семьей в Америке с совокупным состоянием около 500 миллиардов долларов.

Кто такая Элис Уолтон

Элис Уолтон – единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Она не принимала активного участия в управлении компанией, в отличие от своих братьев Джима и Роба Уолтонов, входящих в совет директоров корпорации. Однако именно ее доля в семейном бизнесе сделала ее самой богатой женщиной на планете.

76-летняя Уолтон дважды была замужем, оба брака закончились разводом. Миллиардерша более известна не своим участием в семейном бизнесе, а пристрастием к искусству, она основала Crystal Bridges Museum of American Art, где собрала уникальную коллекцию американской живописи.

Состояние Элис Уолтон

По данным Bloomberg Billionaires Index и Forbes, личный капитал богатейшей женщины мира Элис Уолтон превышает 127 миллиардов долларов. Только за последний год ее капитал вырос более чем на 30 миллиардов. Это произошло благодаря резкому повышению стоимости акций Walmart примерно на 40%.

Ее бывшая конкурентка, наследница империи L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс, которая была самой богатой женщиной мира несколько лет подряд, теперь владеет "всего" 81,6 миллиарда долларов. Ее состояние уменьшилось после падения продаж косметики.

Несмотря на свое невероятное состояние, Элис Уолтон занимает 14 место в мире среди всех миллиардеров. Ее братья Джим и Роб Уолтоны стоят на ступеньку выше, со 131 и 129 миллиардами соответственно. Самым богатым человеком в мире продолжает оставаться Илон Маск с состоянием в 450 миллиарда долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых богатых женщинах мира.

Также "Комментарии" писали о самом молодом миллиардере в мире, который самостоятельно добился успеха.