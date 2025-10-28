Це найбагатша жінка світу, але ви про неї ніколи не чули: як вона заробила свої статки

Коли мова йде про мільярдерів, то більшість людей одразу згадають Ілона Маска, Джеффа Безоса чи Білла Ґейтса. Але є одна людина, яка обійшла всіх жінок за рівнем багатства, однак і її ім’я відоме далеко не кожному. Це Еліс Волтон, спадкоємиця засновника Walmart, найбільшої мережі роздрібної торгівлі у світі.

Еліс Волтон - найбагатша жінка світу. Фото з відкритих джерел

Історія Walmart почалася у 1962 році, коли брати Сем і Бад Волтони відкрили невеликий магазин знижок у містечку Бентонвілл, штат Арканзас. Їхня мета була простою, зробити покупки доступними для всіх американців. З цієї ідеї виріс Walmart — глобальний роздрібний гігант, який нині має понад 10 000 магазинів у світі та понад 2 мільйони працівників.

Саме завдяки цьому бізнесу родина Волтонів стала найбагатшою сім’єю в Америці із сукупним статком близько 500 мільярдів доларів.

Хто така Еліс Волтон

Еліс Волтон — єдина дочка засновника Walmart Сема Волтона. Вона не брала активної участі в управлінні компанією, на відміну від своїх братів Джима та Роба Волтонів, які входять до ради директорів корпорації. Проте саме її частка у сімейному бізнесі зробила її найбагатшою жінкою на планеті.

76-річна Волтон двічі була заміжня, обидва шлюби закінчилися розлученням. Мільярдерка більш відома не своєю участю у сімейному бізнесі, а пристрастю до мистецтва, вона заснувала Crystal Bridges Museum of American Art, де зібрала унікальну колекцію американського живопису.

Статки Еліс Волтон

За даними Bloomberg Billionaires Index та Forbes, особистий капітал найбагатшої жінки світу Еліс Волтон перевищує 127 мільярдів доларів. Лише за останній рік її капітал зріс більш ніж на 30 мільярдів. Це сталося завдяки різкому підвищенню вартості акцій Walmart, приблизно на 40%.

Її колишня конкурентка, спадкоємиця імперії L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майєрс, яка була найбагатшою жінкою світу кілька років поспіль, тепер володіє "лише" 81,6 мільярда доларів. Її статки зменшилися після падіння продажів косметики.

Попри свої неймовірні статки, Еліс Волтон займає 14 місце у світі серед усіх мільярдерів. Її брати Джим і Роб Волтони стоять на сходинку вище, із 131 і 129 мільярдами відповідно. Найбагатшою людиною у світі продовжує залишатися Ілон Маск зі статками у 450 мільярда доларів.

