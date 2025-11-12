"Это удивляет": украинка сравнила цены на продукты в Испании и Украине

Рубрики
Украинская блогерша Юлия, переехавшая в Испанию и ныне живущая в Валенсии, решила провести эксперимент, в котором сравнила стоимость некоторых продуктов в двух странах. Результаты ее исследования по некоторым категориям продуктов поразили даже ее саму.
Украинка сравнила цены в Испании и Украине
В своем видео под названием "Сравним цены на продукты в Испании и Украине", опубликованном в TikTok, Юлия подробно рассказала, сколько стоят фрукты в Валенсии и в украинских супермаркетах.
По ее словам, бананы в Испании стоят 1,35 евро, то есть около 66 гривен. В Украине цена почти такая же и составляет примерно 63 гривны. Похожая ситуация и с авокадо. В Испании, где они растут, этот фрукт стоит 5,20 евро (примерно 253 гривны), в то время как в Украине около 220 гривен.
Другие сравнения цен в Испании и в Украине выглядят так:
Юлия отмечает, что вкус продуктов почти не отличается.
Под видео разгорелась дискуссия. Пользователи указали, что сравнивать цены без учета доходов некорректно.
