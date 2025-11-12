logo

BTC/USD

101292

ETH/USD

3410.57

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 "Это удивляет": украинка сравнила цены на продукты в Испании и Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это удивляет": украинка сравнила цены на продукты в Испании и Украине

Блогерша Юлия из Валенсии сравнила цены на фрукты в Испании и Украине.

12 ноября 2025, 21:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская блогерша Юлия, переехавшая в Испанию и ныне живущая в Валенсии, решила провести эксперимент, в котором сравнила стоимость некоторых продуктов в двух странах. Результаты ее исследования по некоторым категориям продуктов поразили даже ее саму.

"Это удивляет": украинка сравнила цены на продукты в Испании и Украине

Украинка сравнила цены в Испании и Украине

В своем видео под названием "Сравним цены на продукты в Испании и Украине", опубликованном в TikTok, Юлия подробно рассказала, сколько стоят фрукты в Валенсии и в украинских супермаркетах.

По ее словам, бананы в Испании стоят 1,35 евро, то есть около 66 гривен. В Украине цена почти такая же и составляет примерно 63 гривны. Похожая ситуация и с авокадо. В Испании, где они растут, этот фрукт стоит 5,20 евро (примерно 253 гривны), в то время как в Украине около 220 гривен.

"Авокадо здесь почти столько же, сколько в Украине. Но это немного удивляет, ведь в Украине авокадо импортные, а здесь они растут повсюду на деревьях, поэтому цена должна быть дешевле", — отмечает блогерша.

Другие сравнения цен в Испании и в Украине выглядят так:

  • — киви: 206 гривен за килограмм в Испании и 100 гривен в Украине;
  • — помидоры: 102 гривны в Испании, 90 гривен в Украине;
  • — ананасы: 95 гривен против 90 гривен;
  • — апельсины: 115 гривен против 80 гривен;
  • — яблоки: 102 гривны против 35 гривен.

Юлия отмечает, что вкус продуктов почти не отличается.

"Очень часто слышала, что помидоры в Испании не имеют вкуса, но нет – они такие же, как и в Украине", – уверяет украинка.

Под видео разгорелась дискуссия. Пользователи указали, что сравнивать цены без учета доходов некорректно.

"Никогда этого не делайте. Разные страны, разная ситуация, бюджет страны, война и т.д. Если вам нравится Испания, это ваш выбор. В Украине есть лучшие продукты по качеству и ассортименту. Все не однозначно", – указывает комментатор.

"Минимальная зарплата в Испании – 1380 евро, а в Украине – 165. Вот и вся разница", – пишет другой.

"Где в Украине яблоки по 35? Нет у нас яблок по 35 уже как 3 года", — добавляет еще один.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфлюэнсер сравнила цены на продукты в Украине и Польше.

Также "Комментарии" писали, почему испанцы называют украинцев "лимонами".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости