"Это удивляет": украинка сравнила цены на продукты в Испании и Украине

Украинская блогерша Юлия, переехавшая в Испанию и ныне живущая в Валенсии, решила провести эксперимент, в котором сравнила стоимость некоторых продуктов в двух странах. Результаты ее исследования по некоторым категориям продуктов поразили даже ее саму.

Украинка сравнила цены в Испании и Украине

В своем видео под названием "Сравним цены на продукты в Испании и Украине", опубликованном в TikTok, Юлия подробно рассказала, сколько стоят фрукты в Валенсии и в украинских супермаркетах.

По ее словам, бананы в Испании стоят 1,35 евро, то есть около 66 гривен. В Украине цена почти такая же и составляет примерно 63 гривны. Похожая ситуация и с авокадо. В Испании, где они растут, этот фрукт стоит 5,20 евро (примерно 253 гривны), в то время как в Украине около 220 гривен.

"Авокадо здесь почти столько же, сколько в Украине. Но это немного удивляет, ведь в Украине авокадо импортные, а здесь они растут повсюду на деревьях, поэтому цена должна быть дешевле", — отмечает блогерша.

Другие сравнения цен в Испании и в Украине выглядят так:

— киви: 206 гривен за килограмм в Испании и 100 гривен в Украине;

— помидоры: 102 гривны в Испании, 90 гривен в Украине;

— ананасы: 95 гривен против 90 гривен;

— апельсины: 115 гривен против 80 гривен;

— яблоки: 102 гривны против 35 гривен.

Юлия отмечает, что вкус продуктов почти не отличается.

"Очень часто слышала, что помидоры в Испании не имеют вкуса, но нет – они такие же, как и в Украине", – уверяет украинка.

Под видео разгорелась дискуссия. Пользователи указали, что сравнивать цены без учета доходов некорректно.

"Никогда этого не делайте. Разные страны, разная ситуация, бюджет страны, война и т.д. Если вам нравится Испания, это ваш выбор. В Украине есть лучшие продукты по качеству и ассортименту. Все не однозначно", – указывает комментатор.

"Минимальная зарплата в Испании – 1380 евро, а в Украине – 165. Вот и вся разница", – пишет другой.

"Где в Украине яблоки по 35? Нет у нас яблок по 35 уже как 3 года", — добавляет еще один.

