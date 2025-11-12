"Це дивує": українка порівняла ціни на продукти в Іспанії та Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українська блогерка Юлія, яка переїхала до Іспанії та нині живе у Валенсії, вирішила провести експеримент у якому порівняла вартість деяких продуктів у двох країнах. Результати її дослідження щодо деяких категорій продуктів вразили навіть її саму.
Українка порівняла ціни в Іспанії та Україні
У своєму відео під назвою "Порівнюємо ціни на продукти в Іспанії та Україні", опублікованому в TikTok, Юлія детально розповіла, скільки коштують фрукти у Валенсії та в українських супермаркетах.
За її словами, банани в Іспанії коштують 1,35 євро, тобто близько 66 гривень. В Україні ціна майже така сама і становить приблизно 63 гривні. Схожа ситуація і з авокадо. В Іспанії, де вони ростуть, цей фрукт коштує 5,20 євро (приблизно 253 гривні), тоді як в Україні близько 220 гривень.
Інші порівняння цін в Іспанії та в Україні виглядають так:
Юлія зауважує, що смак продуктів майже не відрізняється.
Під відео розгорілася дискусія. Користувачі вказали, що порівнювати ціни без урахування рівня доходів некоректно.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що інфлюенсерка порівняла ціни на продукти в Україні та Польщі.
Також "Коментарі" писали, чому іспанці називають українців "лимонами".