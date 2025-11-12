"Це дивує": українка порівняла ціни на продукти в Іспанії та Україні

Українська блогерка Юлія, яка переїхала до Іспанії та нині живе у Валенсії, вирішила провести експеримент у якому порівняла вартість деяких продуктів у двох країнах. Результати її дослідження щодо деяких категорій продуктів вразили навіть її саму.

Українка порівняла ціни в Іспанії та Україні

У своєму відео під назвою "Порівнюємо ціни на продукти в Іспанії та Україні", опублікованому в TikTok, Юлія детально розповіла, скільки коштують фрукти у Валенсії та в українських супермаркетах.

За її словами, банани в Іспанії коштують 1,35 євро, тобто близько 66 гривень. В Україні ціна майже така сама і становить приблизно 63 гривні. Схожа ситуація і з авокадо. В Іспанії, де вони ростуть, цей фрукт коштує 5,20 євро (приблизно 253 гривні), тоді як в Україні близько 220 гривень.

"Авокадо тут майже стільки ж, скільки в Україні. Але це трошки дивує, адже в Україні авокадо імпортні, а тут вони ростуть всюди на деревах, тому ціна мала би бути дешевша", — зазначає блогерка.

Інші порівняння цін в Іспанії та в Україні виглядають так:

- Ківі: 206 гривень за кілограм в Іспанії та 100 гривень в Україні;

- Помідори: 102 гривні в Іспанії, 90 гривень в Україні;

- Ананаси: 95 гривень проти 90 гривень;

- Апельсини: 115 гривень проти 80 гривень;

- Яблука: 102 гривні проти 35 гривень.

Юлія зауважує, що смак продуктів майже не відрізняється.

"Дуже часто чула, що помідори в Іспанії не мають смаку, але ні — вони такі ж, як і в Україні", — запевняє українка.

Під відео розгорілася дискусія. Користувачі вказали, що порівнювати ціни без урахування рівня доходів некоректно.

"Ніколи цього не робіть. Різні країни, різна ситуація, бюджет країни, війна і т.д. Якщо вам подобається Іспанія, це ваш вибір. В Україні є кращі продукти по якості й асортименту. Все не однозначно", — вказує коментатор.

"Мінімальна зарплата в Іспанії — 1380 євро, а в Україні — 165. Ось і вся різниця", — пише інший.

"Де в Україні яблука по 35? Нема в нас яблук по 35 вже як 3 роки", — додає ще один.

