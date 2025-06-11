Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег: есть ли там Украина

Европейская комиссия опубликовала обновленный список стран с высоким риском в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Документ стал частью усилий ЕС по защите финансовой системы. Он основывается на анализе стратегических недостатков в финансовом контроле разных стран мира.

Отмывание денег. Фото из открытых источников

"Еврокомиссия представила обновленный список ЕС, подтверждающий нашу решительную приверженность согласованию с международными стандартами, в том числе установленными FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег)", — заявила комиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке.

Список еще должен быть утвержден Европейским парламентом, однако его основные изменения уже обнародованы. В список добавлены десять новых стран: Монако, Алжир, Кот-д'Ивуар, Непал, Кения, Ливан, Намибия, Венесуэла, Ангола и Лаос. Эти государства, согласно выводам ЕК, имеют значительные пробелы в системе предотвращения финансовых преступлений.

В то же время из списка изъято восемь стран: Ямайка, Барбадос, Сенегал, Панама, ОАЭ, Филиппины, Уганда и Гибралтар. Это свидетельствует об улучшении их национальных систем контроля в соответствии с требованиями международных органов.

Украина в список не попала.

России в списке также нет, однако, по данным СМИ, в начале июня в ЕС рассматривалась возможность внесения РФ в так называемый "серый список". Это перечень стран с повышенным риском, которые нуждаются в повышенном внимании из-за недостаточного финансового контроля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых коррумпированных странах мира.

Также "Комментарии" писали, что Украина оказалась в рейтинге "недружественных" к России стран.