Финансовый эксперт предупреждает о возможном обвале гривны: какие факторы толкают курс вверх

Курс доллара в Украине снова оказался на грани нового скачка. При неблагоприятном развитии событий американская валюта может подняться до 44–45 гривен еще до конца этого года. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем комментарии в Facebook.

По его словам, риски для гривни резко возрастают из-за возможного переформатирования международной поддержки. Аналитик предупреждает, что задержки с репарационной ссудой, изменение модели помощи и ослабление политической поддержки со стороны США способны существенно усложнить финансирование социальных расходов украинского бюджета.

В этом сценарии, подчеркивает Шевчишин, Нацбанк будет вынужден максимально экономить золотовалютные резервы и сокращать интервенции. А это — прямой путь к скачку валютного курса, причем как доллара, так и евро .

Эксперт отмечает, что в конце ноября гривна традиционно ослабевает: в этот период нет значительных налоговых поступлений, а спрос бизнеса и населения на валюту растет. В этом году сезонным факторам добавляется политическая неопределенность и риски пересмотра внешнего финансирования, что еще больше усиливает давление на курс.

По мнению Шевчишина, ожидать репарационного займа в ближайшее время не стоит, что может повлечь за собой пересмотр бюджетных расходов на 2026 год и коррекцию монетарной политики.

Прогноз эксперта неутешителен: уже на этой неделе наличный доллар может подняться до 42,75–43 грн , а евро продолжит дорожать. Национальный банк, по его оценке, будет удерживать официальный курс евро около 48,5 грн ., тогда как в наличном сегменте он может вырасти до 48,75–49 грн .

