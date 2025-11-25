logo_ukra

Фінансовий експерт попереджає про можливий обвал гривні: які фактори штовхають курс угору
НОВИНИ

Фінансовий експерт попереджає про можливий обвал гривні: які фактори штовхають курс угору

Невизначеність із міжнародною підтримкою та політичний тиск можуть спричинити різку девальвацію.

25 листопада 2025, 17:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

Курс долара в Україні знову опинився на межі нового стрибка. За несприятливого розвитку подій американська валюта може піднятися до 44–45 гривень ще до кінця цього року. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму коментарі в своєму Facebook.

Фінансовий експерт попереджає про можливий обвал гривні: які фактори штовхають курс угору

Аналітики попереджають: долар може стрімко злетіти вже найближчими тижнями

За його словами, ризики для гривні різко зростають через можливе переформатування міжнародної підтримки. Аналітик попереджає, що затримки з репараційною позикою, зміна моделі допомоги та ослаблення політичної підтримки з боку США здатні суттєво ускладнити фінансування соціальних видатків українського бюджету.

У такому сценарії, підкреслює Шевчишин, Нацбанк буде змушений максимально економити золотовалютні резерви та скорочувати інтервенції. А це — прямий шлях до стрибка валютного курсу, причому як долара, так і євро.

Експерт зазначає, що наприкінці листопада гривня традиційно слабшає: у цей період немає значних податкових надходжень, а попит бізнесу й населення на валюту зростає. Цьогоріч до сезонних факторів додається політична невизначеність і ризики перегляду зовнішнього фінансування, що ще більше посилює тиск на курс.

На думку Шевчишина, очікувати репараційної позики найближчим часом не варто, що може спричинити перегляд бюджетних видатків на 2026 рік і корекцію монетарної політики.

Прогноз експерта невтішний: уже цього тижня готівковий долар може піднятися до 42,75–43 грн, а євро продовжить дорожчати. Національний банк, за його оцінкою, утримуватиме офіційний курс євро близько 48,5 грн, тоді як у готівковому сегменті він може зрости до 48,75–49 грн.

А портал "Коментарі" нещодавно повідомляв про можливе підняття курсу долара до 49 гривень протягом двох років. 



