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Гетманцев хочет ввести военную цензуру расходов и контролировать каждую гривну

Несмотря на относительную финансовую стабильность в этом году, уже с 2026-го ситуация становится менее прогнозируемой, особенно учитывая исчерпание ресурса ERA.

сегодня, 16:02
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Клименко Елена

Ситуация на международной арене оказывает непосредственное влияние на финансовую стабильность Украины, поэтому необходимо ввести военную цензуру расходов и учет каждой гривны. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев. В своем сообщении в Telegram он отметил:

Гетманцев хочет ввести военную цензуру расходов и контролировать каждую гривну

Фото: из открытых источников

"Сегодня мы переживаем период наивысшей политической турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, включая финансовую, со стороны наших стратегических партнеров не гарантирована, и это влияет на ситуацию в ЕС, где возникают сложные политические вопросы для нас".

Гетманцев обратил внимание на то, что, несмотря на относительную финансовую стабильность в этом году, уже с 2026 года ситуация становится менее прогнозируемой, особенно учитывая исчерпание ресурса ERA (50 миллиардов долларов от замороженных российских активов).

"Мы благодарны за любую помощь и рассчитываем на поддержку в переговорах о вступлении в ЕС и послевоенное восстановление, но в то же время нам необходимо пересмотреть и консолидировать все имеющиеся внутренние финансовые ресурсы", – подчеркнул он.

Депутат подчеркнул необходимость "считать каждую копейку", в частности, для государства это означает принять жесткие меры по прекращению теневых практик и коррупции.

"Необходимо очистить власть от воров. Они — это враги хуже россиян. Надо оценивать работу фискальных органов и правоохранителей на основе результатов, а не по количеству возбужденных уголовных дел", — отметил Гетманцев.

Народный избранник также поддержал идею введения военной цензуры расходов.

"Мы не можем позволить бессмысленные расходы на эксперименты министров, как это было с провальным кэшбеком, который дал минимальный прирост ВВП. Должны использовать гарантированное льготное финансирование в размере 50 миллиардов долларов не на один год, а на три", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что законопроект о "налоге на посылки" не имеет достаточного экономического обоснования, несет серьезные риски для оборонного сектора и углубляет бедность среди украинцев. Такое мнение высказал Анатолий Амелин, исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего".



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/8822
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