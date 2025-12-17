Гордон, Портников, Стерненко: сколько зарабатывают информационные блоггеры на YouTube в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский информационный YouTube в 2025 году превратился в полноценный медиа-рынок с миллионными оборотами. Новый анализ платформы TDHUB показал, сколько могут зарабатывать самые влиятельные информационные блоггеры страны.
Сколько зарабатывают блоггеры на YouTube в Украине
По данным TDHUB, абсолютным лидером по доходам стал канал "Дмитрий Гордон", который, по подсчетам аналитиков, заработал около 598 тысяч долларов только на YouTube в течение 2025 года. Второе место занял еще один проект журналиста — "В гостях у Гордона" с доходом 542 тысячи долларов.
Тройку лидеров замыкает канал "Даша Счастливая", по подсчетам TDHUB, на Youtube принес доход в 376 тыс. долларов.
Доходы информационных блоггеров на Youtube в Украине в 2025 году:
Основательница TDHUB Ольга Тищук-Вольская отметила, что рейтинг доходов показал, что на вершине оказались два канала с кликбейтными заголовками.
По ее словам, рейтинг строился не по количеству подписчиков, а по реальным просмотрам видео в 2025 году. Аналитика также не учитывает донаты, спонсорство и нативную рекламу, поэтому реальные доходы могут быть еще выше.
Доходы информационных блоггеров на YouTube в Украине. Данные TDHUB
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько платит YouTube за видео.
Также "Комментарии" писали, сколько зарабатывает на YouTube самый популярный ютубер мира.