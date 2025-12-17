Гордон, Портников, Стерненко: сколько зарабатывают информационные блоггеры на YouTube в Украине

Украинский информационный YouTube в 2025 году превратился в полноценный медиа-рынок с миллионными оборотами. Новый анализ платформы TDHUB показал, сколько могут зарабатывать самые влиятельные информационные блоггеры страны.

Сколько зарабатывают блоггеры на YouTube в Украине

По данным TDHUB, абсолютным лидером по доходам стал канал "Дмитрий Гордон", который, по подсчетам аналитиков, заработал около 598 тысяч долларов только на YouTube в течение 2025 года. Второе место занял еще один проект журналиста — "В гостях у Гордона" с доходом 542 тысячи долларов.

Тройку лидеров замыкает канал "Даша Счастливая", по подсчетам TDHUB, на Youtube принес доход в 376 тыс. долларов.

Доходы информационных блоггеров на Youtube в Украине в 2025 году:

— Дмитрий Гордон – 598 тыс. долларов

— В гостях у Гордона – 542 тыс. долларов

— Даша Счастливая – 376 тыс. долларов

— Юрий Швец – 360 тыс. долларов

— STERNENKO – 358 тыс. долларов

— Виталий Портников – 336 тыс. долларов

— Роман Цымбалюк – 312 тыс. долларов

— Николай Давидюк – 303 тыс. долларов

— ФЕЙГИН LIVE – 231 тыс. долларов

— Ivan Yakovina – 204 тыс. долларов

Основательница TDHUB Ольга Тищук-Вольская отметила, что рейтинг доходов показал, что на вершине оказались два канала с кликбейтными заголовками.

"Минимум 1 млн. долл. собрала пара каналов Гордона — "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона" из контента, вышедшего в 2025 году. Столько украинцы насмотрели на кликбейте, где путин умирает ежемесячно, а москва горит еженедельно. Уверена, что не менее 30К долл. в месяц в среднем зарабатывает первая пятерка информблогеров. Замечу, что здесь не учтены просмотры по архивным видео, поэтому сумма может быть еще больше", — отметила Тищук-Вольская.

По ее словам, рейтинг строился не по количеству подписчиков, а по реальным просмотрам видео в 2025 году. Аналитика также не учитывает донаты, спонсорство и нативную рекламу, поэтому реальные доходы могут быть еще выше.

Доходы информационных блоггеров на YouTube в Украине. Данные TDHUB

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько платит YouTube за видео.

Также "Комментарии" писали, сколько зарабатывает на YouTube самый популярный ютубер мира.