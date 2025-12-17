Гордон, Портников, Стерненко: скільки заробляють інформаційні блогери на YouTube в Україні

Рубрики
Український інформаційний YouTube у 2025 році перетворився на повноцінний медіаринок із мільйонними оборотами. Новий аналіз платформи TDHUB показав, скільки можуть заробляти найвпливовіші інформаційні блогери країни.
Скільки заробляють блогери на YouTube в Україні
За даними TDHUB, абсолютним лідером за доходами став канал "Дмитрий Гордон", який, за підрахунками аналітиків, заробив близько 598 тисяч доларів лише на YouTube упродовж 2025 року. Другу сходинку посів ще один проєкт журналіста — "В гостях у Гордона" з доходом 542 тисячі доларів.
Трійку лідерів замикає канал "Даша Счастливая", який за підрахунками TDHUB, на Youtube приніс дохід у 376 тис. доларів.
Доходи інформаційних блогерів на Youtube в Україні у 2025 році:
Засновниця TDHUB Ольга Тищук-Вольська зауважила, що рейтинг доходів показав, що на вершині опинилися два канали з клікбейтними заголовками.
За її словами, рейтинг будувався не за кількістю підписників, а за реальними переглядами відео у 2025 році. Аналітика також не враховує донати, спонсорство та нативну рекламу, тому реальні доходи можуть бути ще вищими.
Доходи інформаційних блогерів на YouTube в Україні. Дані TDHUB
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки платить YouTube за відео.
