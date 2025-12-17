Гордон, Портников, Стерненко: скільки заробляють інформаційні блогери на YouTube в Україні

Український інформаційний YouTube у 2025 році перетворився на повноцінний медіаринок із мільйонними оборотами. Новий аналіз платформи TDHUB показав, скільки можуть заробляти найвпливовіші інформаційні блогери країни.

Скільки заробляють блогери на YouTube в Україні

За даними TDHUB, абсолютним лідером за доходами став канал "Дмитрий Гордон", який, за підрахунками аналітиків, заробив близько 598 тисяч доларів лише на YouTube упродовж 2025 року. Другу сходинку посів ще один проєкт журналіста — "В гостях у Гордона" з доходом 542 тисячі доларів.

Трійку лідерів замикає канал "Даша Счастливая", який за підрахунками TDHUB, на Youtube приніс дохід у 376 тис. доларів.

Доходи інформаційних блогерів на Youtube в Україні у 2025 році:

- Дмитрий Гордон – 598 тис. доларів

- В гостях у Гордона – 542 тис. доларів

- Даша Счастливая – 376 тис. доларів

- Юрий Швец – 360 тис. доларів

- STERNENKO – 358 тис. доларів

- Віталій Портников – 336 тис. доларів

- Роман Цимбалюк – 312 тис. доларів

- Микола Давидюк – 303 тис. доларів

- ФЕЙГИН LIVE – 231 тис. доларів

- Ivan Yakovina – 204 тис. доларів

Засновниця TDHUB Ольга Тищук-Вольська зауважила, що рейтинг доходів показав, що на вершині опинилися два канали з клікбейтними заголовками.

"Мінімум 1 млн. дол зібрала пара каналів Гордона — "Дмитрий Гордон" та "В гостях у Гордона" з контенту, який вийшов у 2025 році. Стільки українці надивились на клікбейті, де путін помирає щомісяця, а москва горить щотижня. Впевнена, що не менше 30К дол в місяць в середньому заробляє перша пʼятірка інформблогерів. Зауважу, що тут не враховані перегляди з архівних відео, тому сума може бути ще більшою", — зауважила Тищук-Вольська.

За її словами, рейтинг будувався не за кількістю підписників, а за реальними переглядами відео у 2025 році. Аналітика також не враховує донати, спонсорство та нативну рекламу, тому реальні доходи можуть бути ще вищими.

Доходи інформаційних блогерів на YouTube в Україні. Дані TDHUB

