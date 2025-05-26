Гривна изменит облик: в НБУ рассказали, что изменится

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Кравцев Сергей
Концепция дизайна гривны была утверждена более 30 лет назад и уже не отвечает современности. Национальный банк инициирует дискуссию об изменении внешнего вида денег. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава НБУ Андрей Пышный.
Гривна. Фото: из открытых источников
По его словам, концепция дизайна гривны оставалась прежней с 1992 года. Идея, которую воплотили художники Василий Лопата и Борис Максимов в первом дизайне банкнот гривны, предусматривала воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие украинского государства на разных исторических этапах. А на обратной — изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей.
Пышный напомнил, что сейчас мы пишем новую определяющую страницу истории – на поле битвы и в сердцах современных героев, современных жителей Украины, противостоим вооруженной агрессии РФ и ее пропаганде.
По его словам, НБУ не планирует менять дизайн гривны прямо сейчас. Однако выступает с инициативой начать поиск того, какими должны стать деньги, чтобы действительно резонировать с современной Украиной.
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