Гривна изменит облик: в НБУ рассказали, что изменится

Концепция дизайна гривны была утверждена более 30 лет назад и уже не отвечает современности. Национальный банк инициирует дискуссию об изменении внешнего вида денег. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Гривна. Фото: из открытых источников

"Деньги – то, что возвеличивает и фиксирует нашу историю, достижения, а сегодня еще и может быть частью нашего сознательного ухода от всего, что связывает Украину с Россией. В битве смыслов гривна должна быть нашим оружием. Поэтому имеем возможность начать такую дискуссию в обществе, которая должна стать всеукраинской", — отметил Пышный.

По его словам, концепция дизайна гривны оставалась прежней с 1992 года. Идея, которую воплотили художники Василий Лопата и Борис Максимов в первом дизайне банкнот гривны, предусматривала воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие украинского государства на разных исторических этапах. А на обратной — изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей.

"Эта концепция оставалась неизменной для всех четырех поколений гривны. Прошло уже 30 лет. Изменилась Украина, изменились украинцы", — сказал глава НБУ.

Пышный напомнил, что сейчас мы пишем новую определяющую страницу истории – на поле битвы и в сердцах современных героев, современных жителей Украины, противостоим вооруженной агрессии РФ и ее пропаганде.

"Банкноты, которые в течение следующих десятилетий будут рассказывать о переломном моменте в становлении украинской нации, мы должны создавать все вместе", — добавил глава НБУ.

По его словам, НБУ не планирует менять дизайн гривны прямо сейчас. Однако выступает с инициативой начать поиск того, какими должны стать деньги, чтобы действительно резонировать с современной Украиной.

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