Каким должен быть курс гривны: в МВФ дали ответ

Программа МВФ с Украиной предполагает плавающий курс гривны к доллару. Это необходимо для стабильности. Такое заявление в ходе брифинга сделала директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

Курс гривны. Фото из открытых источников

"Сейчас в рамках программы Украина имеет режим таргетирования инфляции, и именно на этом сосредоточена наша программа с Украиной. Так что у них есть режим таргетирования инфляции", — отметила представитель МВФ.

По ее словам, Киев очень сосредоточен на обеспечении стабильности того режима денежно-кредитной политики, который есть у Украины.

"И, конечно, это подразумевает плавающий обменный курс", — добавила Козак.

Козак обратила внимание, что сейчас в Киеве находится миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями Украины.

"Если мы посмотрим на документы, которые были опубликованы во время седьмого обзора, той, которая была одобрена Советом директоров некоторое время назад, выплата восьмого обзора составит около 520 млн долларов", — сказала она.

По ее словам, обсуждения продолжаются, и любая выплата, как всегда, подлежит одобрению Советом директоров МВФ.

Стоит отметить, НБУ перешел в режим "управляемой гибкости" курса в октябре 2023 года. До этого с начала войны курс доллара к гривне был фиксированным.

Главный финансовый регулятор проводит политику "управляемой гибкости" курса. НБУ продает валюту на межбанковском курсе, снижая или повышая курс интервенций в зависимости от ситуации на рынке.

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