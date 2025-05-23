Каким должен быть курс гривны: в МВФ дали ответ

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Кравцев Сергей
Программа МВФ с Украиной предполагает плавающий курс гривны к доллару. Это необходимо для стабильности. Такое заявление в ходе брифинга сделала директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
Курс гривны. Фото из открытых источников
По ее словам, Киев очень сосредоточен на обеспечении стабильности того режима денежно-кредитной политики, который есть у Украины.
Козак обратила внимание, что сейчас в Киеве находится миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями Украины.
По ее словам, обсуждения продолжаются, и любая выплата, как всегда, подлежит одобрению Советом директоров МВФ.
Стоит отметить, НБУ перешел в режим "управляемой гибкости" курса в октябре 2023 года. До этого с начала войны курс доллара к гривне был фиксированным.
Главный финансовый регулятор проводит политику "управляемой гибкости" курса. НБУ продает валюту на межбанковском курсе, снижая или повышая курс интервенций в зависимости от ситуации на рынке.
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