Илон Маск установил новый рекорд по состоянию: сколько денег у миллиардера

Илон Маск установил новый мировой рекорд по уровню личного капитала. По данным Forbes, состояние основателя Tesla, SpaceX и владельца соцсети X достигло 500 миллиардов долларов, что сделало его первым человеком в истории с таким показателем.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Еще в 2021 году состояние Маска оценивалось в 190 миллиардов долларов. С тех пор он существенно увеличил свой капитал благодаря росту стоимости акций контролируемых компаний. В декабре 2024 года он стал первым бизнесменом, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов, а ныне Маск на полпути до триллиона.

1 октября акции Tesla поднялись на 4%, что прибавило бизнесмену более 9 миллиардов долларов. Именно благодаря этому Илон Маск смог пересечь показатель в 500 миллиардов долларов.

Ему принадлежит около 12% компании Tesla, эта доля оценивается в 191 миллиард долларов. Не менее важным активом является SpaceX, где Маск контролирует примерно 42% акций. В настоящее время стоимость компании оценивается в 400 миллиардов долларов, поэтому его доля составляет 168 миллиардов долларов.

Также бизнесмен владеет около 53% акций xAI Holding, созданной в марте 2025 года и объединенной с соцсетью X. Стоимость холдинга оценивается в 113 миллиардов долларов, а его личная доля около 60 миллиардов долларов.

Рост состояния Маска происходило чрезвычайно быстрыми темпами. В марте 2020 года его капитал составил 24,6 млрд долларов. Однако уже в августе 2020-го он стал пятым человеком в истории, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов.

В 2021 году Маск впервые возглавил список самых богатых людей мира, имея 190 миллиардов долларов. С этого времени его бизнесы продолжали стремительно расти. Аналитики Forbes прогнозируют, что если нынешняя динамика сохранится, Маск может стать первым в мире триллионером уже в марте 2033 года.

