Ілон Маск встановив новий рекорд за статками: скільки грошей у мільярдера

Ілон Маск встановив новий світовий рекорд за рівнем особистого капіталу. За даними Forbes, статки засновника Tesla, SpaceX та власника соцмережі X сягнули 500 мільярдів доларів, що зробило його першою людиною в історії з таким показником.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Ще у 2021 році статки Маска оцінювалися у 190 мільярдів доларів. Відтоді він суттєво збільшив свій капітал завдяки зростанню вартості акцій компаній, які контролює. У грудні 2024 року він став першим бізнесменом, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів, а нині Маск на півдорозі до трильйона.

1 жовтня акції Tesla піднялися на 4%, що додало бізнесмену понад 9 мільярдів доларів. Саме завдяки цьому Ілон Маск зміг перетнути показник у 500 мільярдів доларів.

Йому належить близько 12% компанії Tesla, ця частка оцінюється у 191 мільярд доларів. Не менш важливим активом є SpaceX, де Маск контролює приблизно 42% акцій. Нині вартість компанії оцінюється у 400 мільярдів доларів, тож його частка становить 168 мільярдів доларів.

Також бізнесмен володіє близько 53% акцій xAI Holding, створеної у березні 2025 року та об’єднаної з соцмережею X. Вартість холдингу оцінюється у 113 мільярдів доларів, а його особиста частка близько 60 мільярдів доларів.

Зростання статків Маска відбувалося надзвичайно швидкими темпами. У березні 2020 року його капітал становив 24,6 мільярда доларів. Однак уже у серпні 2020-го він став п’ятою людиною в історії, чиї статки перевищили 100 мільярдів доларів.

У 2021 році Маск вперше очолив список найбагатших людей світу, маючи 190 мільярдів доларів. Відтоді його бізнеси продовжували стрімко зростати. Аналітики Forbes прогнозують, що якщо нинішня динаміка збережеться, Маск може стати першим у світі трильйонером вже у березні 2033 року.

