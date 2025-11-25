Инфляционная картина за год в Украине: что растет в цене, а дешевеет

logo

Госстат опубликовал данные об инфляции за год, которые показывают существенное удорожание ключевых товаров и услуг

25 ноября 2025, 23:24
По итогам октября 2025 г. потребительские цены в Украине выросли на 10,9% по сравнению с октябрем прошлого года. Наиболее заметно подорожали алкоголь, табак, мобильная связь и продукты питания — именно эти категории сформировали основной вклад в годовую инфляцию.

Что подорожало в Украине за год

Алкогольные напитки и табачные изделия за год выросли почти на 19%. Услуги в сфере связи подорожали на 16,4%, что связано как с повышением стоимости мобильного Интернета, так и с обновлением тарифных политик операторов.

Продукты вместе с безалкогольными напитками показали рост на 15,6% – это одна из самых чувствительных категорий для домохозяйств. Также существенно выросли цены в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса и образования около 14–15%.


Категория "разные товары и услуги" прибавила более 12%, а медицинские услуги – почти 10%. Транспорт подорожал на 5,4%, что ниже общей инфляции.

Менее всего за год выросла стоимость жилья, коммунальных услуг, электроэнергии и топлива — прирост составил всего 2,4%. Техника и домашние товары также показали небольшое повышение около 1,7%.

Есть и подешевевшие категории. Расходы на отдых и культуру снизились на 0,2%, в то время как одежда и обувь упали в цене наиболее ощутимо — на 6%.

Все данные представлены без учета временно оккупированных территорий и районов, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании международной рабочей группы, которая будет заниматься формированием так называемых "сил поддержки" для гарантий безопасности Украины. Как пишет Le Monde, рабочую группу возглавят Франция и Великобритания, к ней также присоединятся Турция и США.



Источник: https://t.me/uawarinfographics/5561
